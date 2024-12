L’Università Luiss inaugura l’Anno Accademico 2024-2025: al centro l’Intelligenza Artificiale

L’Università Luiss Guido Carli da il via ufficiale all’Anno Accademico 2024-2025 con una cerimonia svoltasi nell’Aula Magna del Campus romano di Viale Pola a Roma. L’evento ha visto la partecipazione dei vertici dell’Ateneo e di James Manyika, Presidente Research, Technology & Society di Google, ospite d’onore. Il tema centrale dell’inaugurazione è stato il ruolo dell’Intelligenza Artificiale (AI) come motore di trasformazione globale. La riflessione ha esplorato opportunità, sfide educative e implicazioni etiche della rivoluzione digitale, attraverso un dialogo tra Manyika e Padre Paolo Benanti, Presidente della Commissione AI per l’Informazione presso la Presidenza del Consiglio.