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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani 5 agosto: a rischio 8 regioni

Secondo il bollettino della Protezione civile, sono 8 le regioni per le quali è stata diramata allerta meteo gialla per temporali mercoledì 5 agosto: si tratta di Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria.

Allerte meteo 5 agosto - Dipartimento della Protezione civile
Allerte meteo 5 agosto - Dipartimento della Protezione civile
04 agosto 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mentre continua la quarta ondata di caldo che sta mettendo in ginocchio quasi tutta Italia, con temperature vicine ai 40 gradi non manca il maltempo. Per questo per domani, mercoledì 5 agosto, la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su un totale di 8 regioni, concentrate al Centro Sud. Lo ha reso noto mediante l'ultimo bollettino di allerte meteo pubblicato sul proprio sito ufficiale.

Allerta meteo 5 agosto: l'elenco delle regioni interessate

Sono in totale 8 le regioni per le quali la Protezione civile ha emesso un avviso di allerta meteo gialla per la giornata di domani, mercoledì 5 agosto. Per quanto riguarda il rischio idraulico, l'avviso riguarda i seguenti settori della Calabria: Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale.

Allerta gialla per temporali, oltre che sulla Calabria, anche su Abruzzo, Basilicata, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Infine, per il rischio idrogeologico l'avviso di allerta è stato emesso per settori di Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Sicilia (Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Centro-Settentrionale, versante tirrenico, Nord-Occidentale e isole Egadi e Ustica, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Bacino del Fiume Simeto, Sud-Orientale, versante ionico, Centro-Meridionale e isole Pelagie) e Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno).

Le previsioni meteo di mercoledì 5 agosto

Non solo temporali. Secondo le previsioni meteo di mercoledì 5 agosto, continua l'ondata di caldo complice il passaggio dell'anticiclone subtropicale africano sull'Italia. Temperature ancora oltre i 35 gradi, con 25 città da bollino rosso, secondo il bollettino del Ministero della Salute sulle ondate di calore. Il picco verrà raggiunto giovedì 6 agosto, quando tutte e 27 le città monitorate saranno in livello di allerta 3.

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maltempo allerta meteo gialla temporali rischio idraulico idrogeologico anticiclone subtropicale africano
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