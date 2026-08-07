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Maltempo, allerta meteo gialla per temporali sabato 8 agosto: la mappa delle 8 regioni a rischio

La Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su 8 regioni: Calabria, Abruzzo, Basilicata, Lazio, Lombardia, Molise, Sicilia e Umbria. L'elenco dei settori interessati

Mappa dell'allerta meteo dell'8 agosto 2026 - (Dipartimento della Protezione civile)
Mappa dell'allerta meteo dell'8 agosto 2026 - (Dipartimento della Protezione civile)
07 agosto 2026 | 16.14
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Continua il maltempo su parte dell'Italia, nonostante l'ondata di caldo che mantiene le temperature oltre i 35 gradi centigradi. La Protezione civile ha pertanto deciso di diramare anche per domani, sabato 8 agosto, un avviso di allerta meteo gialla per rischio idrico, idrogeologico e per temporali su settori di alcune regioni, dal Nord al Sud della Penisola.

Allerta meteo 8 agosto, l'elenco delle 8 regioni colpite

Stando all'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale del Dipartimento, allerta meteo gialla per rischio idraulico è stata dichiarata per i seguenti settori della Calabria: Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale.

Per quanto riguarda i temporali, l'allerta meteo gialla è stata diaramata, oltre che sulla Calabria, anche su settori di Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A1, Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Aniene, Appennino di Rieti), Lombardia (Bassa pianura occidentale, Bassa pianura centro-occidentale, Bassa pianura centro-orientale, Bassa pianura orientale, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura centrale, Alta pianura orientale), Molise (Frentani - Sannio - Matese, Alto Volturno - Medio Sangro), Sicilia (Nord-Orientale, versante ionico, Bacino del Fiume Simeto) e Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Trasimeno - Nestore, Nera - Corno, Chiani - Paglia).

Infine, allerta meteo gialla per rischio idrogeologico su settori di Calabria e Sicilia.

Le previsioni meteo dell'8 agosto: ancora caldo ma diminuiscono le città bollino rosso

Anche se è ancora presto per parlare di una "tregua" dal caldo estremo, come affermano gli esperti, a partire da domani ci sarà una diminuzione del numero delle città da bollino rosso: ne saranno "solo" 19 su 27, tra quelle monitorate dal Ministero della Salute. L'allerta resta alta ad Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. Non mancheranno, però i temporali: al pomeriggio, gli ultimi refoli d’aria fresca e instabile in quota daranno origine a una nuova parentesi temporalesca, limitata però soprattutto ai rilievi del Nord e sulla dorsale appenninica del Centro e su parte del Sud.

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allerta meteo temporali maltempo ondata di caldo
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