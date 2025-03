Tornano forti temporali: allerta gialla in Umbria, Lazio ed Emilia Romagna, arancione in Toscana

Torna il maltempo con forti temporali in Italia e oggi, 22 marzo, scatta l'allerta meteo in quattro regioni. Le criticità sono maggiori in Toscana dove l'allerta è arancione a Firenze nella parte settentrionale della regione, mentre nel resto del territorio è gialla come in Lazio, Umbria ed Emilia Romagna.

Toscana in allerta arancione

In Toscana al momento non si registrano criticità di rilievo. E' quanto emerge dal punto fatto stamani nella sede della Sala operativa della Protezione civile regionale, collegata col Dipartimento nazionale, le Prefetture, i Vigili del fuoco.

Rimane, come da allerta emessa ieri e valida fino alla fine della giornata, una situazione di massima attenzione soprattutto concentrata nelle zone dell’Alto Mugello e della Toscana nord occidentale in generale. L'allerta è arancione nella parte settentrionale della regione, in particolare lungo il corso dell’Arno, del Bisenzio, dell’Ombrone pistoiese, del Serchio, del Reno, in Valdelsa, Valdera, Lunigiana, Versilia, Romagna toscana, Mugello e Val di Sieve.

La Prefettura di Firenze ha confermato 91 evacuazioni preventive, 70 a Marradi e 21 a Vaglia. La Protezione civile regionale monitora costantemente la situazione.

Ieri sera una donna è stata travolta da una frana nel comune di Vinci (Firenze). I vigili del fuoco con il personale del distaccamento di Empoli hanno raggiunto la donna rimasta bloccata a terra da 40 centimetri di fango, che si era distaccato dalla collina soprastante, in via Pistoiese. La donna in ipotermia è stata posizionata sulla tavola spinale, allontanata dalla zona interessata dalla frana e consegnata al personale sanitario del 118 per il trasferimento al pronto soccorso. Al termine della valutazione tecnica della frana, i vigili del fuoco hanno chiuso una strada secondaria che porta ad alcune abitazioni disabitate.

Allerta arancione anche su tutto il territorio metropolitano della città di Firenze, a eccezione dei comuni dell'Arno-Valdarno Superiore che saranno in codice giallo. Codice giallo in generale sul resto della Toscana. Nelle aree attigue ai fiumi Bisenzio e Ombrone pistoiese, l’allerta gialla riguarderà anche il reticolo idraulico principale.

Le chiusure in Toscana

Qualche comune in allerta arancione ha deciso di prendere delle precauzioni. I sindaci dei comuni della Valbisenzio, in provincia di Prato, Vaiano, Vernio e Cantagallo sindaci hanno firmato un'ordinanza che prevede la chiusura dalle 7 alle 23,59 di oggi, sabato 22 marzo, di tutti i cimiteri comunali e di tutti gli impianti sportivi comunali all’aperto, l'interdizione a persone o mezzi di parchi, giardini pubblici, aree giochi, il divieto di stazionamento a persone o mezzi su ponti, passerelle e aree limitrofi a corsi d'acqua principali e minori e la sospensione di qualsiasi iniziativa o evento pubblico, comprese le attività commerciali su suolo pubblico, compresi i posteggi e i mercati su area pubblica, in programma in luoghi all’aperto.

Scuole chiuse a Livorno. Anche i sindaci degli 11 comuni dell’Empolese Valdelsa si sono mossi insieme, dispondendo la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado, degli impianti sportivi, sia all’aperto che al chiuso, e dei cimiteri. Sono invece aperti mercati, biblioteche, musei, parchi e giardini pubblici. Viene inoltre raccomandato di evitare spostamenti inutili, di usare prudenza, oltre a rimanere aggiornati sulle condizioni meteo. Si invita, infine, tutta la popolazione a tenersi aggiornata sui canali ufficiali degli enti comunali e della protezione civile.

A Prato invece non sono state previste chisure finora, ma resta attivo il Centro Operativo Comunale e il Comune ha raccomandato di non soggiornare in locali seminterrati o interrati e di fare attenzione anche ai piani terreni in caso di esondazioni. Ma anche di limitare al massimo gli spostamenti, non utilizzare i sottopassi in caso di semaforo rosso acceso e non sostare nelle vicinanze di ponti e corsi d’acqua.

L'allerta gialla in Emilia Romagna, Umbria e Lazio

In Emilia Romagna l'allerta è gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per rischio temporali. Le zone a rischio sono quelle della montagna emiliana centrale, della bassa e dell'alta collina, della montagna e della pianura piacentino-parmense, della collina emiliana centrale, della montagna e della collina bolognese, dell'alta collina e della montagna romagnola.

In Umbria il rischio temporali ha portato a un'allerta gialla nelle zone di Chiani - Paglia, Nera - Corno e Medio Tevere; mentre nel Lazio l'allerta è per rischio idrogeologico sui bacini di Roma, sull'Appennino di Rieti, il Bacino Medio Tevere e i Bacini Costieri Nord.

Allerta per vento forte e burrasca in Sicilia

La Protezione Civile Regionale della Sicilia ha diffuso un avviso per condizioni meteo avverse per vento forte. "Dalle prime ore di oggi - si legge nell'avviso - e per le successive 24-30 ore, si prevedono venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, specie sui settori occidentali e settentrionali. Possibili mareggiate lungo le coste esposte". Per quanto riguarda il livello di allerta per rischio meteo idrogeologico e idraulico è di generica vigilanza (verde).