Esondazioni e frane per il maltempo scatenato dalla tempesta di origine atlantica ribattezzata Charles che fa sentire i suoi effetti anche oggi venerdì 13 novembre. Centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per fronteggiare le criticità in diverse regioni italiane. In Liguria sono stati effettuati oltre 80 interventi per allagamenti e danni d’acqua, con il dispositivo di soccorso rafforzato da due moduli operativi inviati a La Spezia dai comandi di Genova e Savona. In Toscana, tra le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia e Arezzo, sono stati portati a termine oltre 190 richieste di soccorso per ostacoli alla circolazione, prosciugamenti, frane e danni d’acqua. In Basilicata, il forte vento ha richiesto oltre 40 interventi, soprattutto per la messa in sicurezza di alberi pericolanti e la rimozione di ostacoli alla viabilità stradale. Nelle Marche, in provincia di Pesaro e Urbino, i vigili del fuoco sono intervenuti per l’esondazione del fiume Metauro. Portati a termine 30 interventi tra allagamenti, frane e messa in sicurezza di infrastrutture minacciate dal’acqua. A Urbania una donna rimasta bloccata nella propria abitazione è stata soccorsa dalle squadre del Corpo nazionale.

Liguria

Circa venti persone sono rimaste isolate a causa di una frana caduta intorno a mezzanotte nell'entroterra di Genova. Nessuna persona è rimasta ferita, sul posto i vigili del fuoco con il gruppo mezzi speciali, Gos e la squadra di Bolzaneto. Un'altra frana, sempre la scorsa notte, è caduta a Carasco, in provincia di Genova, costringendo all'evacuazione di una palazzina in località San Quirico di Rivarola. Alcune persone sfollate che non sono riuscite a trovare riparo presso amici e familiari hanno passato la notte nella biblioteca civica.

A fare il punto sull’ondata di maltempo che sta interessando soprattutto lo spezzino è stato l’assessore regionale Giacomo Raul Giampedrone. “Alla Spezia, in via Volta, le ricerche dopo la frana hanno escluso il coinvolgimento di persone, mentre a Carasco, lungo la provinciale 33, il movimento franoso è costantemente monitorato. Anche ad Arcola, dove la piena del Magra aveva reso necessarie misure precauzionali per i residenti di Romito Magra e Ressora, la situazione è stata seguita senza particolari criticità. Le piene di Magra e Vara hanno infatti superato i primi livelli di guardia senza conseguenze rilevanti”.

“Si tratta comunque di un bilancio ancora parziale, perché l’allerta prosegue fino alle 14 di oggi e il monitoraggio dovrà continuare anche nelle prossime ore - prosegue l’assessore - Dopo oltre 300 millimetri di pioggia registrati in diverse stazioni del Centro-Levante, i terreni sono fortemente saturi e anche precipitazioni meno intense potrebbero provocare nuovi smottamenti e cedimenti. Dobbiamo inoltre prepararci a un nuovo passaggio perturbato atteso nella giornata di lunedì, soprattutto sul Levante, anche se non con le intensità delle precipitazioni di queste ultime due giornate. Per quanto riguarda l’eventuale richiesta dello stato di emergenza nazionale, ogni valutazione sarà fatta a conclusione dell’evento, tenendo conto anche di questa nuova perturbazione. Nel frattempo la Colonna mobile regionale resterà operativa sul territorio per supportare i Comuni e la popolazione”.

Toscana

Prosegue l’attenzione sul maltempo in Toscana. Nelle prossime ore sono previste nuove precipitazioni sui rilievi, con particolare riferimento alle province di Lucca e Pistoia. I fenomeni sono attesi in attenuazione nel corso del pomeriggio. La situazione dei corsi d’acqua, al momento, resta sotto controllo: tutti i fiumi risultano infatti all’interno delle rispettive soglie di riferimento. Resta tuttavia alta l’attenzione lungo il corso dell’Arno. A seguito delle intense precipitazioni delle scorse ore e delle ondate di piena provenienti dai fiumi affluenti, sono possibili innalzamenti dei livelli idrometrici, che potrebbero raggiungere le soglie di riferimento. E' quanto fa sapere sui social Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana. Il monitoraggio dei corsi d’acqua prosegue quindi nelle prossime ore, con particolare attenzione all’evoluzione dei livelli dell’Arno e degli effetti delle precipitazioni sul territorio.

Circa 70 interventi dei vigili del fuoco nelle ultime 24 ore per fronteggiare i danni provocati dal maltempo in provincia di Arezzo. La perturbazione che sta interessando il territorio ha causato allagamenti, infiltrazioni d’acqua, caduta di alberi e smottamenti, con le situazioni più critiche registrate nelle zone di Sansepolcro, Anghiari e nella località La Chiassa-Tregozzano, nel comune di Arezzo. Le operazioni di soccorso hanno impegnato le squadre del comando provinciale di Arezzo, del distaccamento di Bibbiena e dei distaccamenti volontari di Sansepolcro e Pratovecchio. Particolarmente complessa la situazione durante la notte, quando alcuni automobilisti sono rimasti intrappolati nelle proprie vetture invase dall’acqua. Altre persone hanno invece avuto bisogno di assistenza dopo essere rimaste bloccate all’interno delle abitazioni nelle località San Leo, nel comune di Anghiari, e Montagna, nel territorio di Sansepolcro.

Nella mattinata è entrato in azione anche l’elicottero Drago dei vigili del fuoco. Il velivolo è intervenuto in località Il Palazzo, nel comune di Sansepolcro, consentendo di evacuare due persone dalle rispettive abitazioni, rimaste isolate e non raggiungibili attraverso la viabilità ordinaria. Restano inoltre in corso le operazioni per raggiungere altre quattro persone bloccate in località La Montagna, tra cui una con difficoltà motorie. In questo caso i soccorritori stanno operando con mezzi fuoristrada: le condizioni meteorologiche avverse, infatti, non consentono al momento l'impiego dell'elicottero. Pesanti anche le ripercussioni sulla viabilità provinciale. Diverse strade risultano interrotte a causa di frane e smottamenti.

A Massa, un automobilista è stato tratto in salvo dai vigili del fuoco dopo essere rimasto bloccato all'interno della propria auto, ferma a causa dell'acqua nel sottopasso di via Oliveti. L'intervento della squadra dei vigili del fuoco del comando di Massa Carrara è scattato intorno alle ore 12.45 di oggi.

Marche

Nelle Marche decine di persone evacuate dalle abitazioni, allagamenti, strade chiuse, un'auto in sosta trascinata via dal fiume di fango e il ponte pedonale sul Metauro, quello in località Calafelice di Mercatello, crollato dopo l'esondazione nella notte. E' successo nel Pesarese, dove al momento ha smesso di piovere ma vigili del fuoco, carabinieri e protezione civile proseguono nelle operazioni di messa in sicurezza sull'intero territorio. Non si sono registrati feriti, mentre le persone allontanate temporaneamente sono state fatte rientrare nelle proprie case.

Campania

La Protezione civile della Regione Campania ha prorogato il vigente avviso di allerta meteo fino alle 12 di domani, sabato 14 novembre. Sull'intero territorio regionale proseguiranno le precipitazioni, anche a carattere di intenso temporale a scala locale con conseguente livello di criticità giallo per il rischio idrogeologico. Dalle 15 di oggi saranno in attenuazione le raffiche di vento, ma il mare continuerà ad essere agitato, con possibili mareggiate lungo le coste. Si raccomanda ai Comuni di mantenere attivi i Centri Operativi e di predisporre tutte le misure atte a mitigare i fenomeni attesi come allagamenti, ruscellamenti, esondazioni, caduta massi e frane anche in assenza di nuove precipitazioni, per effetto della saturazione dei suoli.