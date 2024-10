In Veneto allerta rossa per rischio idrogeologico

Il maltempo concede una tregua oggi all'Italia, il quadro meteo migliora ma l'allerta rimane. La giornata del 9 ottobre risente della pioggia caduta nelle 24 ore precedenti. Si spiega così l'allerta rossa per rischio idrogeologico che scatta in Veneto per i fiumi, in particolare per Alto Brenta, Bacchiglione, Alpone e Piave pedemontano.

L'allerta arancione per rischio idrogeologico accomuna Emilia Romagna (Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po), Lombardia (Alta pianura orientale, Pianura centrale, Laghi e Prealpi orientali), Trentino Alto Adige (Provincia Autonoma di Bolzano) e altre zone del Veneto (Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna).

Il rischio idrogeologico è arancione in Friuli Venezia Giulia (Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino del Livenza e del Lemene) e Lombardia (Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Orobie bergamasche, Alta Valtellina).

Il maltempo oggi non lascia il segno, salvo episodi in alcune regioni caratterizzate dall'allerta gialla per temporali: Basilicata, Campania, Liguria e Puglia.

La tregua generale sarà breve. La giornata di domani, 10 ottobre, sarà dominata dall''uragano Kirk' che porterà pioggia in particolare sulla Liguria, sulle Alpi e le Prealpi, con potenti raffiche di vento. Il quadro meteo si profila diviso in due: da Roma in giù caldo quasi estivo, fino agli abbondanti 30 gradi in Sicilia.