"Presentiamo i risultati del secondo rapporto che la Federazione fa con il Mes, Laboratorio management e sanità della Scuola superiore Sant'Anna di Pisa. Quest'anno, per la prima volta, abbiamo provato a fare" un focus "per ogni Regione rispetto all'evoluzione della professione infermieristica. Una fotografia alimentata da dati oggettivi: dall'Istat alla Ragioneria dello Stato, ad altre fonti ministeriali e regionali. Quindi ogni Regione vede come è posizionata la professione infermieristica rispetto ai temi della formazione, dello sviluppo della professione, della valorizzazione e altri fattori". Così Barbara Mangiacavalli, presidente Fnopi - Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, commentando la seconda edizione del Rapporto Fnopi-Sant’Anna sulle professioni infermieristiche, promosso dalla stessa Federazione e presentato nell'ambito del XXI Forum Risk Management in Sanità di Arezzo, in programma fino al 27 novembre.

La collaborazione con la Scuola Sant'Anna di Pisa "è iniziata un po' di anni fa - precisa la presidente Fnopi - l'anno scorso abbiamo fatto uscire il primo rapporto, che era anche una sorta di prova tecnica su una serie di dati".

"L'obiettivo di questa collaborazione è avere ogni anno un rapporto che fotografa la professione infermieristica dal punto di vista della formazione, dello sviluppo della professione, dello sviluppo di modelli organizzativi, dell'accountability nei confronti dei nostri assistiti e dei pazienti, e del brand dell'infermiere rispetto alle istituzioni e alle Regioni", conclude.