La protesta simbolica contro Matteo Salvini tra canti e slogan dei manifestanti dei collettivi studenteschi e dei movimenti antifascisti

Tensione a Roma per una manifestazione oggi, sabato 13 giugno, davanti al ministero delle Infrastrutture. Tra canti e slogan, i partecipanti hanno inscenato una protesta contro Matteo Salvini, dando alle fiamme una ruspa e un carro armato di cartone portati come 'regalo' simbolico al ministro.

Il percorso del corteo

Il corteo, partito da piazzale del Verano e organizzato da collettivi studenteschi e movimenti antifascisti in risposta alla mobilitazione per la Remigrazione, è arrivato poco fa in piazzale di Porta Pia, davanti alla sede del Mit. L'area era presidiata dalle forze dell'ordine con agenti in tenuta antisommossa a circondare l'edificio. Nel piazzale antistante il ministero si è alzata una densa colonna di fumo nero, accompagnata da fumogeni colorati e dagli applausi dei manifestanti. Non si sono registrati incidenti né tentativi di forzare il cordone di polizia.