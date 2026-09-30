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Marchese (Fondazione Tech e Biomedical): "Trasferimento tecnologico leva per l'innovazione"

"Startup, medie imprese e grandi aziende potranno trovare un network integrato di competenze"

Cinzia Marchese - (Foto Adnkronos)
Cinzia Marchese - (Foto Adnkronos)
30 settembre 2026 | 18.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Quello della Fondazione Tech e Biomedical è un futuro strategico per il Paese. Dovrà essere un hub di trasferimento tecnologico, come è stato definito dal recente Ddl Concorrenza". Lo ha detto Cinzia Marchese, presidente della Fondazione Tech e Biomedical, in occasione dell’evento promosso da AstraZeneca a Palazzo Piacentini, sede del Mimit a Roma, dedicato alla ricerca clinica e alla cooperazione tra pubblico e privato.

"La visione della Fondazione è essere una diade complementare tra ricerca transnazionale e sviluppo industriale - ha spiegato Marchese - Le tecnologie vanno viste nella prospettiva di moltiplicatore" e come "una leva affinché le startup, le medie imprese, ma anche imprese altamente strutturate come AstraZeneca possano trovare nella Fondazione un network integrato di competenze". L’obiettivo, ha concluso, "è che queste attività possano essere sviluppate all’interno del Paese in ambiti di interesse nazionale".

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ricerca fondazione tech e biomedical astrazeneca innovazione
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