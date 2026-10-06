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Marco Bucci operato al Galliera per la ricostruzione cutanea al naso: "Sto bene"

L'intervento si è reso necessario, dopo la rimozione, avvenuta la settimana scorsa di un basalioma

Il post di Marco Bucci
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06 ottobre 2026 | 23.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il presidente della Regione Liguria Marco Bucci è stato sottoposto oggi, martedì 6 ottobre, a un nuovo intervento chirurgico all'ospedale Galliera di Genova. "Questa mattina, all’Ospedale Galliera di Genova, sono stato sottoposto a un intervento di ricostruzione cutanea al naso, dopo la rimozione, avvenuta la scorsa settimana, di un basalioma - scrive in un post su Facebook, condividendo la sua foto sul letto d'ospedale -. L’intervento è perfettamente riuscito. Ringrazio il professor Giuseppe Signorini, il dottor Paolo Iacoviello, il professor Cesare Massone e tutto il personale dell’Ospedale Galliera per la professionalità, la competenza e l’attenzione con cui mi stanno seguendo".

"Grazie anche a tutte le persone che in queste ore mi stanno dimostrando vicinanza e affetto con telefonate e messaggi" aggiunge, raccogliendo quasi 6mila 'Mi piace' e 3mila commenti. Moltissimi di buona guarigione, ma tra i tanti c'è anche qualcuno anche che gli scrive: "Si ricordi che in molti non hanno la fortuna che ha Lei di poter fare così in fretta".

"Questa notte resterò ancora in ospedale, nel reparto diretto dal professor Franco Gorlero, ma al più presto mi troverete in ufficio!" assicura il governatore.

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