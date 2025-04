Marco Landi vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana

Marco Landi è il nuovo vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana in rappresentanza delle minoranze. Il consigliere regionale della Lega, che si è contestualmente dimesso da portavoce dell'opposizione, carica statutaria, è stato eletto con 14 voti a favore, 24 le schede bianche. Landi subentra al dimissionario Marco Casucci che ha lasciato l'incarico dal primo aprile scorso dopo il suo addio alla Lega e ha deciso di aderire al Gruppo Misto Merito e Lealtà.

Il consigliere Casucci ha incassato il ringraziamento per il lavoro svolto dal presidente dell'Assemblea legislativa Antonio Mazzeo (Pd) e dal vicepresidente Stefano Scaramelli (Iv). Dal capogruppo del Partito democratico Vincenzo Ceccarelli i ringraziamenti per un ruolo svolto con equilibrio e l'augurio di un buon lavoro al suo successore. Il ringraziamento personale e a nome del gruppo di Fratelli d'Italia per Marco Casucci è arrivato da Diego Petrucci.

Il nuovo vicepresidente Marco Landi ha ringraziato l'Aula per il voto, il gruppo della Lega per avere sostenuto la sua candidatura e tutta l'opposizione "che mi ha votato e ha ritenuto che la mia figura possa rappresentarla nell'ufficio di presidenza con imparzialità".

"Ricoprire la carica di vicepresidente del Consiglio regionale della Toscana è per me un onore e motivo di orgoglio, perché sono consapevole della unicità della nostra regione così come dell’importanza dell’assemblea legislativa toscana nel permettere ai territori che la compongono, nessuno escluso, di esprimere al meglio tutte le sue potenzialità - ha commentato Landi - Una consapevolezza accresciuta in questi quattro anni e mezzo, il periodo più complesso dalla nascita del Consiglio regionale, durante i quali ho cercato da portavoce dell’opposizione di pungolare la maggioranza nell’interesse supremo di tutti i cittadini toscani, non solo di coloro che nel 2020 votarono centrodestra. Con lo stesso spirito affronterò questi mesi che ci separano dalle elezioni: con senso delle istituzioni e con la volontà di dare risposte concrete ai bisogni e alle istanze dei cittadini, da quelli delle isole dell’Arcipelago toscano, da cui orgogliosamente provengo, a quelli delle altre aree periferiche toscane sino a tutti i capoluoghi".

"Nei prossimi mesi il Consiglio regionale sarà chiamato ad affrontare numerosi atti di grande importanza per la Toscana e i toscani: non posso che garantire il mio massimo impegno nel nuovo ruolo che vado a ricoprire grazie ai colleghi della Lega che hanno indicato il mio nome e ai consiglieri del centrodestra che hanno raccolto la proposta", ha concluso il consigliere regionale della Lega Marco Landi, eletto oggi vicepresidente del Consiglio regionale.

Gli auguri di buon lavoro e il riconoscimento di un ruolo, quello da portavoce dell'opposizione svolto con serietà da Landi, sono arrivati dal presidente della Giunta regionale, Eugenio Giani.

Marco Landi è nato a Portoferraio (Livorno) il 15 marzo 1976. Dopo la Laurea in Scienze politiche conseguita presso l'Ateneo fiorentino e un diploma di specializzazione in Diritto internazionale umanitario conseguito a Ginevra è tornato a vivere all'Isola d'Elba, dove tutt'ora risiede assieme alla moglie Chiara e alla figlia e dove gestisce attività commerciali. Attivo in politica sin dai tempi dell'università, dopo l'esperienza nell'Udc, nel 2015 aderisce alla Lega. Candidato alle ultime elezioni regionali nella circoscrizione di Livorno, risulta eletto ottenendo 3.404 preferenze; i 12 novembre 2020 è eletto con il voto unanime di tutti gruppi del centrodestra portavoce dell'opposizione in Consiglio regionale.

Come annunciato dal presidente dell'Assemblea legislativa Mazzeo, che riunirà nelle prossime settimane le opposizioni, la nomina del nuovo portavoce è prevista prima della convocazione del prossimo Consiglio regionale.