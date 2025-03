Marco Rizzo e l’appello pacifista con la escort Donatella Zaccagnini Romito

Marco Rizzo, leader di Democrazia Sovrana Popolare e già deputato per tre legislature ed eurodeputato, ha pubblicato un video “pacifista” su tutti i suoi canali social insieme a Donatella Zaccagnini Romito, che si presenta come “ingegnere con due lauree, modella, influencer e escort”. Nel video, i due mandano un messaggio “al popolo italiano”: “vogliamo dirvi una cosa: le uniche bombe che ci piacciono sono queste”, indicando il seno della influencer, che precisa: “le mie però sono vere”. Il messaggio politico si chiude con la frase: “Viva la pace e no alla guerra”.

Marco Rizzo, un passato nel Pci, in Rifondazione comunista e nei comunisti italiani, ha incontrato Donatella Zaccagnini Romito negli studi della “Zanzara” su Radio24, condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo, e una volta finita la puntata ha colto l’occasione per registrare il breve filmato.