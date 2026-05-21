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Danneggia auto con tre amici, arrestato a Milano l'attore di 'Mare fuori' Artem Tkachuk

Per tutti e quattro ci sarà il processo per direttissima

Artem Tkachuk - Ipa
Artem Tkachuk - Ipa
21 maggio 2026 | 15.07
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

È stato arrestato la scorsa notte a Rho, nel Milanese, Artem Tkachuk, l'attore di origine ucraina, volto della serie tv Rai 'Mare fuori'. Il 25enne, insieme a tre amici di 18, 22 e 24 anni, stava danneggiando alcune auto parcheggiate in via Molino Prepositurale.

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Quando gli agenti delle Volanti del locale commissariato sono giunti sul posto, sorprendendo i quattro e trovando quattro utilitarie con specchietti divelti e paraurti ammaccati, Artem avrebbe iniziato a minacciarli, con frasi come "vi sfondo". Per questo l'attore 25enne è stato denunciato per minacce a pubblico ufficiale, oltre che arrestato per danneggiamento come gli amici. Per tutti e quattro ci sarà il processo per direttissima.

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Artem Tkachuk mare fuori Artem Tkachuk mare fuori milano
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