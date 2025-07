Mare, intitolata alla 12enne Stella Costa nuova imbarcazione della 'flotta della legalità'

Una nuova barca a vela sottratta alla criminalità organizzata entra a far parte della “flotta della legalità” della Lega Navale Italiana. La 26ᵃ dall’inizio della campagna “Mare di Legalità”, partita da Ostia il 28 giugno 2024 con le prime 8 imbarcazioni salutate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si tratta di “Helena”, Bavaria 46 confiscato al traffico di migranti e affidato dallo Stato alla Lni che impiega questa imbarcazione tramite la Sezione di Rodi Garganico-Isole Tremiti-Vico del Gargano in progetti di pubblico interesse in ambito culturale, sportivo, sociale e ambientale. Lo scorso 5 luglio, al porto turistico di Rodi Garganico, si è tenuta la cerimonia di intitolazione di “Helena” a Stella Costa, 12enne uccisa la sera del 18 giugno 2002 a San Severo da un proiettile vagante esploso da Giuseppe Anastasio, allora 18enne, che sparò diversi colpi d’arma da fuoco indirizzati a due soggetti di un clan rivale a bordo di un motorino.

Grazie al lavoro di recupero della Lega Navale Italiana, la barca diventa ora simbolo di riscatto sociale e di legalità e porterà sulla randa e in un gonfalone esposto in banchina il volto e la storia di Stella Costa, simbolo delle vittime innocenti della criminalità organizzata. Alla cerimonia di consegna dell’imbarcazione erano presenti i genitori di Stella, Francesco e Anna Costa e sono intervenuti l’ammiraglio Donato Marzano, presidente della Lega Navale Italiana, Raffaele Piemontese, vicepresidente della Regione Puglia, Carmine d’Anelli, sindaco di Rodi Garganico, oltre a Michele Presutto, presidente della sezione garganica della Lni e Federica Bianchi, coordinatrice del presidio foggiano dell’associazione “Libera”. Ad accompagnare l’evento sono stati i brani eseguiti al violino dal Maestro Domenico Passidomo.

Nella giornata di domenica, “Helena” ha ospitato a bordo per le prime attività in mare dei giovani con disabilità della polisportiva “Marconi” di Ischitella e sarà impiegata in attività di sensibilizzazione ambientale alle Isole Tremiti in occasione del Posidonia Festival (20-25 luglio 2025).