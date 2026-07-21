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Marito Roccella scomparso, lago di Vico ancora al setaccio: in campo sub e robot

Sommozzatori provenienti da Roma, Reggio Calabria, Cagliari e Teramo

Le ricerche del marito della ministra Roccella al lago di Vico - Vigili del Fuoco
Le ricerche del marito della ministra Roccella al lago di Vico - Vigili del Fuoco
21 luglio 2026 | 12.36
Rossana Lo Castro
LETTURA: 1 minuti

Vigili del fuoco e robot continuano a scandagliare il lago di Vico alla ricerca di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella. Oggi in campo, accanto agli esperti topografi e ai soccorritori acquatici, ci sono quattro nuclei di sommozzatori che arrivano da Roma, Reggio Calabria, Cagliari e Teramo. Da oltre tre settimane il bacino è passato al setaccio.

Dal 27 giugno, infatti, una staffetta di specialisti provenienti da ogni parte d'Italia perlustra il bacino. Operazioni ininterrotte e un lavoro reso difficoltoso dalle caratteristiche dello specchio d'acqua che già a pochi metri di pronfondità presenta una scarsissima visibilità. Il suo fondale limaccioso e la presenza di alghe, infatti, rendono indispensabile l'utilizzo di robot e sonar in grado di mappare l'area, particolarmente estesa, anche in condizioni proibitive.

Cavallari, 84 anni, si era tuffato nel lago dalla barca con cui era in gita insieme alla moglie. Un bagno rinfrescante da cui, però, non è più riemerso. A dare l'allarme è stata la stessa ministra. Da allora le ricerche non si sono mai fermate, senza dare, però, al momento alcun esito.

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marito roccella luigi cavallari marito roccella lago vico
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