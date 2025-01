Incidente ieri sera, martedì 28 gennaio, al porto di Marina di Massa (Massa Carrara) dove la nave cipriota Guang Rong si è scontrata con la banchina del pontile, distruggendolo in parte. Non ci sono state conseguenze per l’equipaggio, 13 persone di origine cinese, tutte salve.

La Procura apuana ha aperto un’indagine e sta ascoltando i testimoni. La nave era partita da Genova. Sembra che il cargo sia stato fermato nel 2023 anche per "criticità al motore".

Rischio ambientale

C'è preoccupazione per le conseguenze dell'incidente, legate al rischio ambientale. "Ancora non siamo in grado di dare una risposta precisa – ha affermato il sindaco di Massa, Francesco Persiani - ma temiamo che in effetti una parte di carburante sia finita in acqua". La nave trasporta 102 tonnellate di gasolio.

Le indagini e il sequestro

La Procura di Massa ha aperto un procedimento penale "in relazione all'incidente occorso nella serata del 28 gennaio e nel quale la nave denominata 'Guang Rong' si è scontrata con la banchina del pontile di Marina di Massa". Lo rende noto, con un comunicato, il procuratore Piero Capizzoto, precisando che è stata avviata "un'attività di indagini preliminari finalizzata all'accertamento, nel pieno rispetto delle garanzie difensive, di eventuali profili di colpa che possano avere avuto incidenza causale sul naufragio" della nave cargo battente bandiera cipriota. La Procura ha disposto il sequestro dell'imbarcazione, "previa esecuzione delle attività necessarie alla sua completa messa in sicurezza".