Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate

A lanciare l'allarme è stata la moglie. La vittima aveva 55 anni. Indagini in corso

Carabinieri
13 febbraio 2026 | 09.18
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Tragedia nella serata di ieri, giovedì 12 febbraio, a Licciana Nardi, piccolo centro della Lunigiana in provincia di Massa Carrara. Un uomo di 55 anni è stato trovato morto sul balcone della propria abitazione, in località Villa di Panicale.

A lanciare l'allarme è stata la moglie, rientrata in casa e trovatasi davanti a una scena drammatica: il marito giaceva a terra, in mezzo al sangue. Sotto choc, la donna ha immediatamente chiamato il 112. In pochi minuti sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l'uomo non c'era ormai più nulla da fare.

Secondo le prime informazioni trapelate, il 55enne presenterebbe una o più ferite da arma da taglio, verosimilmente inferte con un coltello. Gli inquirenti, tuttavia, mantengono il massimo riserbo sulla dinamica dell'accaduto. Al momento nessuna pista viene esclusa dai carabinieri che conducono le indagini: si indaga per chiarire se si sia trattato di un gesto autonomo o se vi sia stato l'intervento di terze persone. La moglie, colta da malore per lo shock, è stata trasportata al pronto soccorso di Fivizzano per accertamenti. I carabinieri, sotto la guida della Procura di Massa, hanno svolto i rilievi con la sezione scientifica e stanno ascoltando i familiari per ricostruire con precisione le ultime ore di vita del 55enne.

