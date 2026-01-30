circle x black
Maturità 2026, latino al Classico e matematica allo Scientifico: le materie della seconda prova

La prima prova scritta sarà il 18 giugno. Valditara: "All'orale no discussione documento, creava inutile apprensione"". E sottolinea: "Bocciato chi lo rifiuterà"

Studenti durante la maturità - (Ipa)
30 gennaio 2026 | 12.06
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

 Latino al liceo Classico, matematica al Liceo scientifico. Queste alcune delle materie scelte per la seconda prova scritta della Maturità 2026, secondo quanto prevede il decreto n.13 del 29/1/2026, firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

E ancora: scienze umane al liceo delle Scienze umane, economia aziendale per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, discipline turistiche e aziendali per gli istituti tecnici del Settore economico indirizzo Turismo, Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio.

Il colloquio orale

Sono state contestualmente definite anche le quattro materie del colloquio: una prima prova scritta di Italiano, comune a tutti gli indirizzi di studio, che si svolgerà dalle ore 8.30 di giovedì 18 giugno 2026; una seconda prova scritta, riguardante le discipline caratterizzanti i singoli percorsi di studio e il colloquio.

“Da quest’anno si torna all'esame di Maturità, con un orale radicalmente nuovo. Abbiamo tolto la discussione del documento, che obbligava a fare collegamenti interdisciplinari forzati, creando inutile apprensione nei ragazzi, anche a causa della sua casuale imprevedibilità, e che non contemplava necessariamente una valutazione disciplinare. Abbiamo preferito puntare su un colloquio riferito a quattro discipline, durante il quale il candidato potrà dimostrare non solo il grado di conoscenze e competenze raggiunto, ma anche il grado di autonomia e responsabilità acquisito. Da qui la rilevanza delle attività extracurricolari, sportive o culturali. Da qui l’importanza delle azioni particolarmente meritevoli compiute'', ha dichiarato il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

Valditara sottolinea poi che ripeterà l’anno ''chi si rifiuterà di essere valutato all’orale''. ''In una società che ha necessità di riscoprire il valore della maturità, il nuovo esame orale consente di valorizzare nella sua interezza la persona dello studente”, aggiunge.

