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Maturità 2026, la traccia più scelta nella prima prova è il brano di Mario Calabresi

Il brano dal libro 'Alzarsi all'alba' selezionato dal 23,2% degli studenti

Uno studente alle prese con l'esame - (Fotogramma)
Uno studente alle prese con l'esame - (Fotogramma)
18 giugno 2026 | 18.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La traccia più scelta dagli studenti nella prima prova scritta dell’esame di maturità 2026 è quella relativa al brano tratto dal libro di Mario Calabresi 'Alzarsi all’alba', svolta dal 23,2% dei maturandi. Il brano era la seconda proposta nell’ambito della 'Tipologia C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità'. Come riferisce il ministero dell'Istruzione, la seconda traccia più gettonata è stata la terza proposta della 'Tipologia B - Analisi e produzione di un testo argomentativo': il brano tratto dal saggio di Frank Furedi 'I confini contano. Perché l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere', scelta dal 20,7%.

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Il 19% si è orientato verso la prima proposta della Tipologia C, il brano tratto dall’articolo 'Funziona a meraviglia' della giornalista Wenke Husmann. Due tracce sono state scelte, a pari merito, dal 12,7% dei maturandi: la seconda proposta della 'Tipologia A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano', relativa all’opera 'I piaceri' di Vitaliano Brancati, e la prima traccia della Tipologia B, dedicata al discorso di insediamento del presidente Giuseppe Saragat all’Assemblea Costituente. Il 6,5% degli studenti ha optato per la seconda proposta della Tipologia B, basata sul brano tratto dal libro di Piero Bianucci 'Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire'.

La poesia di Cesare Pavese 'Passerò per Piazza di Spagna', prima traccia della Tipologia A, è stata scelta dal 5,3% dei maturandi. La traccia dedicata al brano di Wenke Husmann è stata la più scelta nei Licei (20,1%), quella relativa al brano di Mario Calabresi la più scelta nei Tecnici (30,9%) e nei Professionali (37,6%). I dati derivano da un’indagine campionaria rappresentativa a livello nazionale.

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maturità Mario Calabresi
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