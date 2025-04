Mimit: "L'insufficienza che comporta la non ammissione riguarda solo il voto in condotta e non il profitto"

"Non c'è nessun dietrofront sull'ammissione agli esami di maturità. L'insufficienza che comporta la non ammissione riguarda solo il voto in condotta e non il profitto". Lo precisano fonti del ministero dell'Istruzione e del Merito.

L'ordinanza del ministero

Come si legge nell'Ordinanza Ministeriale n. 67 del 31 marzo 2025 sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, all'articolo 3 gli studenti con "votazione non inferiore ai sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente e un voto di comportamento non inferiore a sei decimi".

Con un'insufficienza sul profitto i consigli di classe all'unanimità possono ammettere il candidato all'esame di maturità mentre con il 5 in condotta non sarà possibile accedere all'esame di Stato. Con un 6 si dovrà portare una tesina su educazione civica.