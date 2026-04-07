I ladri sono riusciti a intrufolarsi in una casa in via Leonina a pochi passi dal Colosseo per rubare rolex e gioielli

Maxi furto nel giorno di Pasquetta in un appartamento nel rione Monti. Secondo quanto apprende l'Adnkronos, i ladri sono riusciti a intrufolarsi in una abitazione in via Leonina, a pochi passi dal Colosseo, intorno alle 19. Aperta la cassaforte, certi dell'assenza dei proprietari e della possibilità di agire indisturbati, hanno rubato Rolex e oro per un valore complessivo stimato intorno ai 700mila euro per poi portarsi via anche le telecamere di videosorveglianza per scongiurare un loro eventuale riconoscimento. Sul posto, impegnate nei rilievi, le forze dell'ordine. (di Silvia Mancinelli)