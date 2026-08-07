circle x black
Cerca nel sito
 

Maxi incendio a Finale Emilia, in fiamme capannone industriale. L'Ausl: "Finestre chiuse e condizionatori spenti"

Attivato protocollo per tutela della salute pubblica dopo il rogo sviluppatosi all'interno del Polo industriale: "Massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiache"

Incendio a Finale Emilia - (Protezione civile Finale Emilia)
Incendio a Finale Emilia - (Protezione civile Finale Emilia)
07 agosto 2026 | 17.15
Francesca Filippi
LETTURA: 2 minuti

L’Azienda Usl di Modena è intervenuta oggi a Finale Emilia all'interno del Polo Industriale, attivando il protocollo di monitoraggio per la tutela della salute pubblica in seguito all’incendio che si è sviluppato nelle prime ore della giornata. L’Ausl è sempre rimasta in contatto con i Vigili del Fuoco, con Arpae e con il Sindaco fornendo il proprio supporto per quanto di competenza.

In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti dell'aria sull’eventuale presenza di sostanze tossiche, l’Azienda - adottando il principio di massima precauzione - in accordo con il sindaco del Comune di Finale Emilia in qualità di Autorità Sanitaria, invita i cittadini residenti o presenti nelle aree limitrofe e nei comuni di San Felice e Camposanto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni temporanee: allontanarsi dalle zone per non intralciare le operazioni di spegnimento; 2. evitare attività all'aperto, in particolare quelle sportive, se non strettamente necessarie; 3. chiudere finestre e porte di abitazioni, uffici e attività commerciali; 4. disattivare gli impianti di ventilazione meccanica e i condizionatori che scambiano aria con l'esterno.

Inoltre, in caso di fumo visibile o odore acre persistente all'aperto: prestare la massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiache; custodire gli animali d'affezione all'interno delle abitazioni; lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona interessata o, a scopo precauzionale, evitarne temporaneamente il consumo se esposti direttamente ai fumi. I servizi di Emergenza-urgenza e i Pronto soccorso del territorio sono stati allertati per gestire eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento. Al momento non si registrano accessi al Pronto soccorso legati ad eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento.

 

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
incendi finale emilia ausl modena ondata di caldo
Vedi anche
'Codice' su Rai1, Barbara Carfagna: "L'Europa può essere sovrana senza controllare le tecnologie?"
Ancora acquisti sui mercati dopo dato su lavoro Usa peggiore di attese, a Milano Mps in evidenza, giù Stellantis - Video
Angelo Bonelli in spiaggia con l'ombrellone...ma è il Po in secca - Video
Carburanti annacquati, Corradini (Gdf): "A Roma sequestrate 10,5 tonnellate" - Video
Carburanti annacquati, Apruzzese (Adm): "Un campione su 10 risulta adulterato, fenomeno in crescita" - Video
Jovanotti e la sua band rendono omaggio al 'Maestrone' Guccini - Video
Wwf a difesa delle tartarughe marine, in Sicilia primato di deposizioni - Video
Mercati più cauti: Milano supera i 54mila punti, rally di Banco Bpm dopo apertura a fusione con CA Italia - Video
Vannacci celebra Guccini e canta "L'avvelenata" - Video
Con il sax immerso nelle acque del Po, l'esibizione jazz da brivido di Frankye Laforgue - Video
Un pennuto con le zampe azzurre fosforescenti, sembra Ai ma è la natura - Video
Conte ricorda Guccini: "Cantautore che ci ha fatto pensare, non solo emozionare" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza