L’Azienda Usl di Modena è intervenuta oggi a Finale Emilia all'interno del Polo Industriale, attivando il protocollo di monitoraggio per la tutela della salute pubblica in seguito all’incendio che si è sviluppato nelle prime ore della giornata. L’Ausl è sempre rimasta in contatto con i Vigili del Fuoco, con Arpae e con il Sindaco fornendo il proprio supporto per quanto di competenza.

In attesa dei risultati ufficiali dei campionamenti dell'aria sull’eventuale presenza di sostanze tossiche, l’Azienda - adottando il principio di massima precauzione - in accordo con il sindaco del Comune di Finale Emilia in qualità di Autorità Sanitaria, invita i cittadini residenti o presenti nelle aree limitrofe e nei comuni di San Felice e Camposanto ad osservare scrupolosamente le seguenti disposizioni temporanee: allontanarsi dalle zone per non intralciare le operazioni di spegnimento; 2. evitare attività all'aperto, in particolare quelle sportive, se non strettamente necessarie; 3. chiudere finestre e porte di abitazioni, uffici e attività commerciali; 4. disattivare gli impianti di ventilazione meccanica e i condizionatori che scambiano aria con l'esterno.

Inoltre, in caso di fumo visibile o odore acre persistente all'aperto: prestare la massima attenzione a bambini, anziani, donne in gravidanza e soggetti con patologie respiratorie o cardiache; custodire gli animali d'affezione all'interno delle abitazioni; lavare accuratamente i prodotti ortofrutticoli coltivati nella zona interessata o, a scopo precauzionale, evitarne temporaneamente il consumo se esposti direttamente ai fumi. I servizi di Emergenza-urgenza e i Pronto soccorso del territorio sono stati allertati per gestire eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento. Al momento non si registrano accessi al Pronto soccorso legati ad eventuali casi di sintomatologia respiratoria o irritativa correlata all'evento.