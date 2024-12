Messina: 'Verona Trento' e Majorana' a Rete Eco-Schools

Gli istituti “Verona Trento” e “Majorana” partecipano alla costituzione della Rete Eco-Schools di Messina: il più grande programma di educazione ambientale al mondo che partendo dalla scuola si estende a tutta la comunità. Con la costituzione dell'Eco-Comitato dell'IIS "Verona Trento”, ha preso ufficialmente il via è stato avviato il Programma Internazionale Eco-Schools “il più grande programma di educazione ambientale al mondo che partendo dalla scuola si estende a tutta la comunità”. Eco-Schools, attraverso una metodologia laboratoriale e cooperativa, si snoda in un percorso che rende protagonisti le ragazze e i ragazzi insegnando loro che ogni azione può fare la differenza. Sette i passi per realizzare il programma Eco-Schools: formazione eco-comitato, indagine ambientale, piano d’azione, integrazione curriculare, monitoraggio e valutazione, informazione e Coinvolgimento, eco codice. Biodiversità, cambiamenti climatici, energia, trasporti, cittadinanza globale, salute e benessere, acqua, rifiuti sono i temi proposti dal programma Eco-schools.

Cosi l’IIS ”Verona Trento” con i suoi due plessi: ITI “Verona Trento” e IPIA “Majorana” partecipa alla costituzione della Rete Eco-Schools di Messina aderendo al Protocollo siglato il 5 dicembre 2023 tra la Città Metropolitana, il Comune di Messina, l’Ufficio VII-Ambito Territoriale di Messina e la FEE - Foundation for Environmental Education (Fondazione per l’Educazione Ambientale) organizzazione fondatrice del programma Eco-Schools. Referente del Comune di Messina è la dott.ssa Arch. Ester Zazzero, Referente per l’IIS “Verona Trento“ la prof.ssa Stefania La Malfa. L’Eco-Comitato dell’IIS “Verona Trento” è presieduto dalla Dirigente scolastica prof.ssa Simonetta Di Prima, gestito dagli studenti e composto da tutta la comunità scolastica: i rappresentanti degli Studenti e gli studenti referenti delle 76 classi dei due Plessi ; i docenti , referenti dei Dipartimenti; il personale ATA, i genitori, le associazioni del territorio e i rappresentanti dell’amministrazione locale. Ha il compito di decidere le linee strategiche e d’indirizzo, coinvolgere la comunità, promuovere le attività, divulgare le azioni e informare il territorio. La comunità scolastica dell’ IIS “Verona Trento” rappresentata dall’ Eco-comitato ha così fatto il suo "primo passo" verso il cambiamento e la consapevolezza che ogni azione può fare la differenza! Mettendo al centro dell’azione educativa gli studenti e le studentesse e realizzando i sette passi, il Programma Eco-Schools potrà far conseguire all’Istituto la certificazione internazionale Eco-Schools e la “bandiera verde”. Un percorso che si basa su azioni concrete, che educano gli studenti alla sostenibilità, partendo dalle azioni di tutti giorni nel loro ambiente quotidiano: la scuola.