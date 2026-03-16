Metastasi al cervello, radiochirurgia più efficace e meno invasiva all'ospedale Sant'Andrea di Roma

Si chiama 'HyperArc' e rappresenta una delle innovazioni più significative per il trattamento delle metastasi cerebrali, specialmente quando sono multiple. Da qualche tempo è in uso presso l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea di Roma, uno dei pochi centri in Italia a impiegare questa tecnologia che permette di somministrare dosi elevate di radiazioni in modo estremamente preciso, colpendo i tumori e risparmiando il tessuto sano circostante. "Quello che utilizziamo è un software avanzato integrato agli acceleratori lineari disponibili in reparto che automatizza la pianificazione e l'erogazione della radioterapia stereotassica. Nello specifico, la radioterapia stereotassica è una tecnica di radioterapia assolutamente non invasiva che usiamo per trattare volumi di piccole dimensioni. Il vantaggio principale sta nel fatto che si somministrano dosi alte di radioterapia (ablative) su un piccolo volume (diametro massimo 5-6 centimetri), capaci di uccidere tulle le cellule presenti dentro il bersaglio e non toccare minimamente i tessuti sani vicini". Così all'Adnkronos Salute Mattia Falchetto Osti, direttore del reparto di Radioterapia del Sant'Andrea.

Ma quali sono le novità di HyperArc? "Prima di tutto, a differenza delle tecniche più tradizionali, grazie a questo software è possibile colpire più metastasi contemporaneamente, utilizzando quello che noi radioterapisti definiamo un unico punto di rotazione (isocentro) - illustra il direttore - E tutto questo con una precisione millimetrica e quindi abbassando il rischio di danneggiare aree critiche del cervello, preservando così le funzioni cognitive e la memoria. La seconda caratteristica è che i tempi del trattamento sono assolutamente ridotti e veloci. Parliamo di una seduta di 10-15 minuti che non richiede anestesia o ricovero e permette al paziente di tornare anche a lavoro o a casa. Infatti, la radioterapia stereotassica ha anche minori effetti collaterali, perché circoscrivendo l'irradiazione del tessuto sano si eliminano gli effetti come affaticamento, perdita di capelli e nausea".

Esattamente come funziona? "Il macchinario ruota attorno al paziente compiendo archi complessi, permettendo al fascio di radiazioni di raggiungere il bersaglio, ovvero il tumore, da molteplici angolazioni, ottimizzando la conformazione della dose sul tumore", descrive lo specialista. Le risposte dei pazienti quali sono state finora? "Nel 97% dei casi sono positive, il che non vuol dire sempre la guarigione, ma che la malattia non è andata avanti o che la massa tumorale si è ridotta - precisa - Il trattamento, comunque, per le sue caratteristiche è ripetibile e ben tollerato. Chiaramente non è possibile usare la tecnica in tutti i casi. In genere i pazienti che si sottopongono alla radioterapia stereotassica sono in stadio avanzato, ma il controllo locale è elevatissimo e la prognosi dipende anche dalla evoluzione della malattia extracranica".

Su quanti pazienti è stata sperimentata la tecnica? “Circa 70. Va anche detto che per usare software e macchinari così sofisticati occorrono competenza ed esperienza, e in questo ci è di aiuto, per esempio, la fisica sanitaria che è fondamentale nella scelta della corretta dose da somministrare al paziente", sottolinea Falchetto Osti.

Un lavoro che avviene in sinergia con più reparti. "Il tumore - evidenzia - è diventato un nemico da combattere e per farlo la sinergia e la sintonia tra i reparti del nostro ospedale devono essere perfette. Siamo un'azienda ospedaliero-universitaria dove sperimentazione e ricerca sono il pane quotidiano di tutti noi. Il collaudo e l'utilizzo di nuovi modelli e terapie rappresentano lo strumento migliore per perfezionare le cure in ogni settore. Gli oncologi - rimarca l'esperto - hanno evidenziato che negli ultimi anni c'è stato un aumento della possibilità di sviluppare metastasi cerebrali e, considerata la difficoltà di intervenire in questa speciale parte del nostro corpo, oltre alla chirurgia la radioterapia, e in particolare questa nuova tecnologia, raffigurano una possibilità concreta per aumentare le aspettative di vita dei nostri pazienti. Opportunità che il Sant'Andrea è in grado di offrire".