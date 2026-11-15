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Maltempo, allerta meteo per temporali e rischio idrogeologico lunedì 16 novembre: 10 regioni a rischio

L'ultimo bollettino della Protezione civile: il maltempo si abbatte sulle regioni del Centro-Sud: ecco dove

Mappa allerte meteo 16 novembre - (Dipartimento Protezione civile)
Mappa allerte meteo 16 novembre - (Dipartimento Protezione civile)
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15 novembre 2026 | 23.02
Ida Artiaco
LETTURA: 2 minuti

Italia ancora nella morsa del maltempo dopo i rovesci che hanno caratterizzato il weekend. Anche per oggi, lunedì 16 novembre, sono attesi forti temporali. Per questo la Protezione civile ha diramato un avviso di allerta ﻿meteo gialla per rischio idrogeologico, idraulico e per temporali sui settori di alcune regioni, concentrate al Centro Sud.

Allerta meteo oggi, l'elenco delle regioni interessate

Secondo quanto emerge dall'ultimo bollettino pubblicato sul sito ufficiale della Protezione civile, per oggi è stata diramata allerta meteo gialla per rischio idraulico su Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Campania (Piana Sele e Alto Cilento, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele) e Lazio (Bacini Costieri Sud).

Per quanto riguarda il rischio temporali, l'allerta meteo gialla è stata diramata per Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Molise (Alto Volturno - Medio Sangro), Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno). Infine, per rischio idrogeologico su Abruzzo (Marsica, Bacino Alto del Sangro, Bacino dell'Aterno), Basilicata (Basi-A2, Basi-D, Basi-C), Calabria (Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale), Campania (Alta Irpinia e Sannio, Basso Cilento, Tanagro, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Piana Sele e Alto Cilento, Alto Volturno e Matese, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele), Emilia Romagna (Montagna romagnola, Montagna bolognese), Lazio (Bacino Medio Tevere, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene, Bacini di Roma, Appennino di Rieti, Bacini Costieri Nord), Marche (Marc-1, Marc-3), Molise (Alto Volturno - Medio Sangro), Toscana (Bisenzio e Ombrone Pt, Valdarno Inf., Arno-Costa), Umbria (Medio Tevere, Chiascio - Topino, Alto Tevere, Nera - Corno).

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 16 novembre

Come sottolineano gli esperti de iLMeteo.it, anche oggi continuano gli impulsi instabili e a tratti perturbati che interesseranno maggiormente le regioni tirreniche centro meridionali e gli Appennini, in maniera piuttosto veloce e modesta il Nord. Torna un po' di alta pressione a ridosso del fine settimana, ma anche la nebbia sulla Pianura Padana.

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