Meteo, caldo anomalo con picchi di 34° fino al prossimo fine settimana

Da lunedì 22 settembre le temperature dovrebbero cambiare per potente perturbazione in discesa dal Nord Europa

Giovani al parco (Fotogramma)
16 settembre 2025 | 17.18
Redazione Adnkronos
La morsa del caldo anomalo non abbandona l'Italia. "La massa d'aria, piuttosto rovente per queste settimane, che teoricamente dovrebbero condurci verso l'autunno, favorirà un deciso aumento dei valori termici con scarti rispetto alla media climatica di +6/7°C" dice all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'. "In Germania e Francia farà davvero molto caldo con valori fino a 30-31°C a Parigi e Berlino".

"Tutto questo avrà degli importanti conseguenze sul nostro Paese e si tradurrà in una fase climatica molto stabile e soleggiata per i prossimi giorni: oltre al tanto sole, a partire da giovedì - continua Gussoni -, ma soprattutto nel weekend, sono previsti picchi massimi di temperatura fino a 28-32°C sulle pianure del Nord, fino a 33-34°C al Centro, in Puglia e sulle due isole maggiori".

"Il caldo anomalo ci terrà compagnia anche per tutto il prossimo fine settimana. Poi ecco la data che potrebbe segnare una decisa svolta. Da lunedì 22 settembre, proprio, in concomitanza con l'equinozio d'Autunno, - prosegue Gussoni - una potente perturbazione in discesa dal Nord Europa raggiungerà l'Italia andando a interagire con le masse d'aria caldo umide presenti sul bacino del Mediterraneo. Visto il tipo di configurazione non possiamo escludere il rischio di eventi meteo estremi come naufragi e violenti temporali. Insomma dopo quest'ultima fiammata di caldo, fuori gli ombrelli, sta per arrivare la tempesta equinoziale che darà il via all'autunno".

