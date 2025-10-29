circle x black
Cerca nel sito
 

Maltempo ad Halloween, ciclone porta pioggia e rovesci: le regioni colpite

La perturbazione, responsabile di un graduale peggioramento, arriverà dal Portogallo

Pioggia sull'Italia - (fotogramma/Ipa)
Pioggia sull'Italia - (fotogramma/Ipa)
29 ottobre 2025 | 09.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maltempo ad Halloween con il ciclone portoghese che porta piogge e rovesci. Si inizia con pioviggine nelle prossime ore della giornata di oggi mercoledì 29 ottobre, piogge domani giovedì 30 e rovesci venerdì 31.

La perturbazione, responsabile di un graduale peggioramento, arriverà dal Portogallo e sarà preceduta da venti meridionali più miti con aumento delle temperature minime. Ma questi venti meridionali porteranno anche un aumento della nuvolosità a iniziare dal Nord e dal versante tirrenico.

Meteo oggi, domani e ad Halloween

Nelle prossime ore la perturbazione portoghese indugerà ancora tra Spagna e Francia e in Italia provocherà solo velature, a tratti più compatte su Liguria, Alta Toscana e Nord-Ovest; su queste zone, in generale, non si può escludere una debolissima precipitazione isolata, la pioviggine sottolinea iLMeteo.it. Dal pomeriggio sera di oggi entrerà lentamente il fronte perturbato: si prevedono piogge un po’ più organizzate sui versanti occidentali, in intensificazione giovedì su Nord-Ovest e Toscana ma, localmente, gli ombrelli si apriranno anche tra Umbria, Lazio, Sardegna e Nord-est. Per Halloween, infine, troveremo dei rovesci o temporali a macchia di leopardo.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 29 ottobre - Al Nord: nuvoloso, piogge deboli al Nordovest, più diffuse in serata. Al Centro: nuvoloso, sole in Abruzzo e Molise; peggiora in serata. Al Sud: stabile e sereno.

Domani, giovedì 30 ottobre - Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: qualche pioggia su Sardegna e Campania.

Venerdì 31 ottobre - Al Nord: cielo coperto, piovaschi intermittenti. Al Centro: nuvolosità diffusa, piovaschi sparsi. Al Sud: piogge sparse.

Tendenza: sabato più asciutto, domenica con maltempo al Nord.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo italia meteo italia prossimi giorni meteo halloween previsioni meteo news
Vedi anche
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza