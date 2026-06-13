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Temperature in salita e svolta bollente sull'Italia, le previsioni meteo

Che tempo farà fino a lunedì 15 giugno

Caldo a Roma - Afp
Caldo a Roma - Afp
13 giugno 2026 | 08.57
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Arriva la svolta bollente sull'Italia, con l’alta pressione di origine subtropicale che si farà via via sempre più invadente provocando un aumento deciso delle temperature da Nord a Sud. Se già nel weekend il termometro segnerà tra i 28 e i 35°C, sarà la prossima settimana a portare la prima vera ondata di calore. Queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 13 giugno, e per i giorni a venire.

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Caldo oltre la media, cosa dice l'esperto

Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it, conferma la svolta prevista già dal weekend che aprirà la strada ad una lunga fase di tempo stabile con le temperature che torneranno ben oltre le medie climatiche. Il motore di questo drastico cambio di scenario è la progressiva espansione verso il bacino del Mediterraneo di un massiccio promontorio anticiclonico di matrice subtropicale, comunemente noto come l'anticiclone africano. Questa imponente struttura di alta pressione agirà come una sorta di scudo atmosferico, stabilizzando il tempo da nord a sud e azzerando quasi ovunque le precipitazioni.

La vera causa delle temperature eccezionali che ci attendono risiede però nell'origine delle masse d'aria che verranno richiamate verso la nostra penisola. Si attiverà infatti una sorta di corridoio diretto con le latitudini subtropicali dell'entroterra nordafricano, in particolare tra l'Algeria, la Tunisia e la Libia. Queste masse d'aria, che nascono caldissime e originariamente molto secche sopra il deserto del Sahara, viaggeranno verso nord subendo una parziale metamorfosi: attraversando la superficie del Mar Mediterraneo, lo strato d'aria più vicino all'acqua si caricherà di umidità.

Il risultato di questa configurazione sarà evidente già nel corso di oggi e domenica 14 giugno quando ci aspettiamo una prevalenza di sole da Nord a Sud con temperature massime comprese tra 28 e 35°C al Nord (farà davvero molto caldo a Bologna), tra 30 e 32°C al Centro ed intorno ai 30°C al Sud e sulle due Isole Maggiori.

Ma il vero picco di questa prima ondata di calore si registrerà dalla metà della prossima settimana. Sulle pianure del Nord e su buona parte del Centro Sud si toccheranno picchi termici elevati, con i termometri pronti a spingersi diffusamente oltre i 35°C e con punte localmente superiori (a Firenze si potrebbero sfiorare i 40°C) specie nelle zone interne della Sardegna. Lungo le coste, invece, l'elevata umidità accumulata sul mare trasformerà il grande caldo in afa, rendendo il clima decisamente più pesante e fastidioso, specialmente durante le ore serali e notturne quando l'assenza di ventilazione accentuerà il disagio bioclimatico.

Le previsioni nel dettaglio

Sabato 13. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: sereno ovunque. Al Sud: sereno o poco nuvoloso.

Domenica 14. Al Nord: sole e caldo in aumento. Al Centro: soleggiato ovunque. Al Sud: sole su tutti i settori.

Lunedì 15. Al Nord: locali temporali su Alpi orientali, soleggiato altrove. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: sereno o poco nuvoloso ovunque.

Tendenza: alta pressione subtropicale in deciso rinforzo, caldo e sole su tutta Italia.

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