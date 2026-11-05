Pioggia in arrivo sull'Italia. La circolazione atmosferica sul bacino del Mediterraneo vede l'isolamento di una struttura ciclonica posizionata a ovest della Sardegna, dove oggi giovedì 5 novembre è stata diramata un'allerta massima (rossa) dalla Protezione civile. Tale configurazione convoglia un flusso costante di correnti umide meridionali nei medi e bassi strati verso i settori nord-occidentali della Penisola e sulle Isole maggiori. Sulle restanti aree del territorio nazionale le condizioni si manterranno stabili e prive di precipitazioni significative.

L'incremento della copertura nuvolosa al Settentrione limiterà la dispersione termica notturna, determinando valori minimi in pianura compresi tra 7 e 10°C a fronte di massime tra 12 e 16°C. Sulle regioni centrali le temperature si attesteranno tra 9 e 12°C al mattino e tra 17 e 20°C nel pomeriggio, mentre al Meridione e sulle due Isole Maggiori le minime risulteranno comprese tra 13 e 16°C con punte massime tra 18 e 23°C afferma iLMeteo.it.

Meteo oggi

Nella giornata di oggi giovedì 5 novembre la struttura depressionaria muoverà gradualmente il proprio raggio d'azione verso la Penisola: precipitazioni a carattere di rovescio interesseranno la Sardegna orientale (100-150 mm/24h) e la Sicilia sud-orientale (30-50 mm/24h). I fenomeni si estenderanno inoltre a Ponente Ligure, Piemonte e Valle d'Aosta con accumuli compresi tra 5 e 15 mm/24h. Un quadro asciutto con transito di velature caratterizzerà il Nord-est, le regioni adriatiche e il settore ionico. La ventilazione risulterà orientale, con raffiche stimate fino a 60-70 km/h tra Savonese e Imperiese e tra 40 e 50 km/h sulla Sardegna. Il moto ondoso presenterà condizioni di mare molto mosso con altezza d'onda significativa compresa tra 1,5 e 2,5 metri sul Mar Ligure occidentale, mantenendosi al di sotto dei 2 metri sui bacini circostanti la Sardegna.

Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche connesse ai rilevanti apporti pluviometrici e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione civile.

Meteo domani e weekend

Nel corso di domani venerdì 6 novembre il sistema instabile muoverà verso le regioni centrali, determinando precipitazioni moderate (10-20 mm/24h) concentrate lungo la fascia tirrenica tra Lazio e Campania. L'afflusso di masse d'aria più fredda favorirà una flessione termica di 3-5°C lungo la dorsale appenninica centrale, con quota neve in calo fino a 1000-1200 metri e accumuli generalmente contenuti compresi tra 2 e 5 cm oltre i 1300 metri. Nella giornata di sabato la perturbazione si allontanerà gradualmente dall’Italia con residui rovesci al Centro-Sud e ampie schiarite al Nordovest. Da domenica si delineerà il definitivo allontanamento della saccatura verso levante, favorendo il ripristino di condizioni stabili con valori termici allineati alle medie climatiche del periodo autunnale.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 5 novembre - Al Nord: nubi compatte a ponente con piogge sparse tra Ponente Ligure, Piemonte e Valle d'Aosta (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo); asciutto sul Nord-Est; vento da Est con raffiche fino a 60-70 km/h sul Mar Ligure occidentale e mare molto mosso con onde fino a 2,5 metri; massime tra 12 e 16°C. Al Centro: poco o parzialmente nuvoloso lungo il versante adriatico; addensamenti più consistenti sulla fascia tirrenica con assenza di precipitazioni di rilievo; massime comprese tra 17 e 20°C. Al Sud e sulle Isole: piogge su Sardegna orientale (100-150 mm/24h) e Sicilia centro-orientale (30-50 mm/24h); asciutto sulle regioni peninsulari; raffiche da Est fino a 40-50 km/h sulla Sardegna; massime tra 18 e 23°C.

Domani, venerdì 6 novembre - Al Nord: cieli coperti a ovest con piogge sparse tra Liguria e Piemonte (5-15 mm/24h, circa 10 mm a Cuneo); nuvoloso senza precipitazioni sul Nord-Est; massime tra 12 e 15°C. Al Centro: nubi in aumento con piogge diffuse lungo il settore tirrenico tra Lazio e Umbria (10-20 mm/24h); calo termico di 3-5°C in quota con nevicate sui rilievi appenninici centrali a quote di 1000-1200 metri; massime sui 15-18°C. Al Sud e sulle Isole: precipitazioni sparse sul versante ionico della Sicilia (10-20 mm/24h, circa 15 mm a Catania) e sulla Campania; variabilità asciutta altrove; ventilazione moderata con raffiche fino a 30-40 km/h e mari mossi.

Sabato 7 novembre - Al Nord: deboli precipitazioni residue sull'Emilia-Romagna (2-5 mm/24h); ampie schiarite sui restanti settori; massime tra 13 e 16°C. Al Centro: residue piogge sul comparto tirrenico (3-7 mm/24h) e deboli piovaschi isolati tra Umbria e interno laziale (inferiori a 5 mm/24h); massime stazionarie sui 16-18°C. Al Sud e sulle Isole: variabilità con deboli fenomeni sparsi tra Campania e Calabria (5-10 mm/24h); ampi rasserenamenti sulle Isole Maggiori; ventilazione di Maestrale con raffiche fino a 40 km/h sui canali delle Isole Maggiori.

Tendenza: allontanamento della struttura instabile a partire da domenica 8 con ampie schiarite su tutto il territorio nazionale e temperature stazionarie in linea con le medie stagionali.