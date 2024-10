Piogge torrenziali, nubifragi e alluvioni hanno caratterizzato il meteo dell'Italia negli ultimi giorni. E ora è tornato il caldo. Un caldo 'anomalo per il periodo' con 24°C al Nord Italia, 25°C anche al Centro con picchi di quasi 30°C al Sud. L’anomalia termica (tra i +3°C e i +4°C con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche) caratterizzerà tutta la settimana anche se non mancheranno nubi e piogge.

Sono infatti attese altre precipitazioni intense sulla Sicilia nelle prossime ore, in via di esaurimento sull’isola ma in contemporanea risalita ‘contromano’ verso Nord: è anomalo, infatti, vedere piogge risalire dal meridione verso le regioni centrali, ma il violento ciclone degli ultimi giorni ha scombussolato un po’ tutto il quadro meteorologico mediterraneo e questo sarà lo scenario previsto sottolinea iLMeteo.it. Avremo dunque un martedì piovoso al mattino sulla Sicilia, in via di miglioramento, con piogge in spostamento ‘contromano’ verso Lazio (anche Roma) e Campania, localmente sulla Calabria tirrenica e sulla Toscana centro-meridionale. Al Nord, e in particolare sull’Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno ancora un po’ verso Nord, con qualche rovescio atteso purtroppo nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso.

Domani, mercoledì 23 ottobre, in un quadro ancora mite, caldo per il periodo con 26°C ad esempio a Napoli, ombrelli ancora aperti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna e in Sardegna: sulle zone colpite dall’ennesima recente alluvione (Emilia Romagna) la quantità di pioggia prevista oscillerà sui 10-20 litri per metro quadrato. Giovedì, 24 ottobre, si assisterà a un timido tentativo da parte dell’Anticiclone delle Azzorre di riportare un po’ di quiete ma, in questo contesto un po’ più soleggiato, troveremo comunque altre piogge sulle regioni centrali: in Toscana, Umbria, Marche e Lazio è prevista ancora una giornata uggiosa e umida, al Sud invece il tempo sarà di nuovo soleggiato quasi ovunque. Il weekend sembra a ora caratterizzato da un’intensa perturbazione tra Spagna, Francia e Marocco: a previsione confermata, avremo di nuovo lo Scirocco sull’Italia con piogge anche forti sul Nord-Ovest, avremo altresì il termometro in risalita quasi ovunque.

Ma il freddo quando arriva?

La ricerca del freddo sarà dunque rimandata a fine mese, al periodo Halloween-Ognissanti: per quelle lontane date non si esclude un’irruzione gelida polare tra Italia e Balcani. Resta da capire se scenderà verso l’Italia o, come spesso accade, subirà un ‘East-Shift’, cioè uno spostamento verso Est, colpendo soprattutto i territori carpatico-danubiani e il Mar Nero, ed evitando l’Italia. Comunque vada, si profila sull’Europa centro orientale un gelido cambiamento di scenario dalla fine di Ottobre, staremo a vedere, per ora restiamo dentro un Ottobre umido, mite e piovoso.

Oggi, martedì 22 ottobre - Al Nord: cielo a tratti molto nuvoloso o coperto. Al Centro: peggiora con piogge. Al Sud: ultime piogge in Sicilia e Calabria, più asciutto altrove.

Domani, mercoledì 23 ottobre - Al Nord: piogge. Al Centro: maltempo. Al Sud: in gran parte asciutto.

Giovedì 24 ottobre - Al Nord: pioggia più diffusa al mattino. Al Centro: piogge su Toscana, Umbria e Lazio. Al Sud: soleggiato.

Tendenza: da venerdì nuova perturbazione atlantica verso il Nord-Ovest.