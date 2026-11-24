Maltempo in arrivo. Un nuovo flusso di correnti instabili dal Nord Atlantico sta infatti per modificare lo scenario meteo sull'Italia. Dopo un martedì ancora in prevalenza asciutto su gran parte del Paese, l'ingresso di una vasta circolazione depressionaria favorirà la formazione di un minimo sottovento alle Alpi tra il Mar Ligure e l'alto Tirreno, dando avvio da domani mercoledì 25 novembre a una fase perturbata che evolverà poi verso sud-est in una circolazione fredda adriatica tra venerdì e sabato.

Meteo oggi e domani

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, sottolinea come la settimana sarà scandita da piogge abbondanti e nevicate copiose sulle Alpi tra Mercoledì e Giovedì, seguite da venti di burrasca di Bora e Grecale lungo il versante adriatico e al Sud. Oggi, martedì 24 novembre, il tempo si manterrà prevalentemente soleggiato o velato al mattino su gran parte del Centro-Nord e sulle Isole maggiori, salvo addensamenti nuvolosi con piogge sparse di 5-10 mm/24h sulla Calabria meridionale; dal pomeriggio la nuvolosità aumenterà a partire dai settori occidentali con deboli piogge di 2-5 mm/24h sulle coste della Toscana e, dalla serata, su Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria e pianure del Veneto.

Dalla serata tornerà la neve su Valle d'Aosta e settori alpini piemontesi oltre gli 800-1000 metri, in calo fino a 500-700 metri nella notte sul Piemonte occidentale, con apporti deboli di 5-10 cm, mentre sulle restanti Alpi e sugli Appennini la neve risulterà assente. Soffieranno venti inizialmente sostenuti di Maestrale e Tramontana con raffiche di 40-50 km/h sulle coste di Sicilia, Calabria e Puglia salentina, in rapida attenuazione già dalla mattinata, mentre dal pomeriggio tenderanno a disporsi deboli o moderati da sud-est su Mar Ligure e Arcipelago Toscano con raffiche di 20-30 km/h.

Al mattino il Tirreno meridionale e lo Ionio risulteranno molto mossi con onde di 1,5-2,5 metri, pari allo stato 4 della Scala Douglas, in scaduta a mossi dal pomeriggio con 1,0-1,5 metri; poco mossi o localmente mossi i restanti bacini con onde di 0,5-1,5 metri. Minime in generale calo con valori di -1/+3°C sulle pianure del Nord-Ovest e sulle aree interne del Nord-Est con diffuse gelate al primo mattino, 5-8°C sulle coste adriatiche settentrionali, 2-6°C nelle zone interne del Centro e dell'Appennino meridionale e 8-15°C lungo i litorali del Centro-Sud e sulle Isole Maggiori; massime di 8-10°C al Nord-Ovest, 10-12°C sul Nord-Est, 11-14°C nelle aree interne del Centro e del Sud, 14-17°C sulle coste centrali e 16-20°C sui litorali meridionali e sulle Isole maggiori.

Domani il vortice depressionario sottovento alle Alpi porterà una fase perturbata già dal mattino al Nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania dalla serata, con piogge abbondanti di 30-50 mm/24h e picchi fino a 70-90 mm/24h su Liguria di Levante, Alta Toscana, settori prealpini lombardo-veneti e fascia pedemontana friulana; precipitazioni sparse di 10-20 mm/24h interesseranno Sardegna e regioni adriatiche centrali, mentre il versante ionico e la Sicilia meridionale vedranno solo isolati piovaschi di 1-5 mm/24h. Cadrà neve abbondante su tutto l'arco alpino con quota neve intorno ai 500-700 metri al mattino sul Piemonte, 800-1000 metri su Valle d'Aosta, Alpi lombarde e vallate interne dell'Alto Adige e 1000-1200 metri su Prealpi venete e Alpi friulane, con accumuli di 30-50 cm e punte fino a 60-80 cm oltre i 1800-2000 metri; per il richiamo mite meridionale in quota, sugli Appennini la neve sarà confinata alle vette più elevate oltre i 1700-2000 metri con apporti deboli di 5-10 cm. Rinforzeranno i venti meridionali di Scirocco e Libeccio, in rotazione dai quadranti occidentali dal pomeriggio sui bacini di ponente, con raffiche di 60-80 km/h e locali punte di 80-90 km/h su Mar Ligure, Tirreno, Sardegna, regioni tirreniche e crinali appenninici, e raffiche sostenute di Scirocco di 50-60 km/h sull'Adriatico. I bacini occidentali e meridionali risulteranno agitati con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati il Mar Ligure, il Mare di Sardegna e il Tirreno centro-settentrionale con onde di 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, mentre l'Adriatico sarà mosso o molto mosso con 1,5-2,5 metri. Minime in rialzo al Centro-Sud con 1-5°C sulle pianure del Nord, 6-10°C nelle zone interne del Centro e del Sud e 12-16°C lungo i litorali e sulle Isole Maggiori; massime di 4-6°C nelle vallate alpine, 7-11°C sulle pianure del Nord sotto le precipitazioni, 11-14°C nelle aree interne del Centro e del Sud, 15-18°C sulle coste centrali e 17-22°C sui litorali del Sud e sulle Isole Maggiori.

Giovedì 26 novembre e tendenza

Giovedì il minimo depressionario scivolerà verso il Centro-Sud favorendo ampie schiarite al Nord-Ovest già dal mattino, mentre sul Triveneto e sull'Emilia-Romagna persisteranno piogge sparse di 10-20 mm/24h fino al pomeriggio con schiarite serali; rovesci e temporali diffusi di 20-40 mm/24h interesseranno le regioni tirreniche, le aree interne e adriatiche centrali, il Sud e la Sicilia tirrenica, con picchi di 50-60 mm/24h tra basso Lazio, Campania e Calabria. Sulle Alpi centro-orientali e di confine proseguiranno nevicate moderate fino al pomeriggio oltre i 700-1000 metri con ulteriori 15-25 cm, mentre l'ingresso di aria più fredda riporterà la neve sull'Appennino settentrionale e centrale oltre i 1300-1500 metri con 5-15 cm.

Soffieranno ancora venti di burrasca in rotazione ciclonica, con raffiche di Maestrale e Ponente di 60-80 km/h su Sardegna, bacini occidentali, regioni tirreniche e Sud, e primi intensi rinforzi di Bora e Grecale fino a 50-60 km/h sull'alto e medio Adriatico. I mari saranno agitati con onde di 2,5-3,5 metri, pari allo stato 5 della Scala Douglas, fino a molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna e il Tirreno meridionale con onde di 3,5-4,5 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas, e molto mosso o localmente agitato l'Adriatico con 2,0-3,0 metri. Minime in calo a partire da ponente con 1-5°C al Nord, 4-8°C nelle zone interne del Centro e del Sud e 10-16°C lungo le coste e sulle Isole Maggiori; massime di 10-12°C al Nord-Ovest, 8-11°C al Nord-Est, 9-12°C nelle zone interne del Centro e del Sud, 13-16°C sui litorali centrali e 15-20°C sui litorali meridionali e sulle Isole Maggiori.

Meteo weekend: calo termico, dove

Tra venerdì 27e sabato 28 novembre i modelli delineano l'evoluzione del vortice verso i Balcani e lo Ionio con l'attivazione di una circolazione fredda adriatica: piogge diffuse e rovesci di 15-30 mm/24h interesseranno il versante adriatico dalla Romagna alla Puglia e le regioni meridionali, con nevicate sull'Appennino centrale fino a 900-1100 metri e localmente fino a 700-900 metri tra Marche e Abruzzo, e oltre i 1300-1500 metri sull'Appennino meridionale, con accumuli indicativi di 10-25 cm. Soffieranno venti di burrasca o burrasca forte di Bora e Grecale con raffiche di 60-80 km/h lungo l'Adriatico, al Sud e sui crinali appenninici, provocando mareggiate sui litorali esposti con mare agitato o molto agitato e onde fino a 3,0-4,0 metri, pari allo stato 5-6 della Scala Douglas.

Si registrerà inoltre un generale calo termico di 3-5°C, con massime di 6-10°C sul medio-basso Adriatico e nelle aree interne appenniniche e freddo ulteriormente accentuato dal cosiddetto effetto wind-chill, il fenomeno fisico per cui l'azione del vento freddo sulla pelle sottrae calore al corpo facendo percepire una temperatura sensibilmente più bassa rispetto a quella reale misurata dai termometri. Riguardo alla valutazione delle criticità idrogeologiche e idrauliche, nonché di quelle connesse alle raffiche di burrasca e allo stato del mare, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali diramati dalla Protezione Civile.

In sintesi

Oggi - Al Nord: cieli inizialmente sereni o velati, poi nuvolosità in aumento con deboli piogge serali sul Nord-Ovest e sulle pianure venete e neve sulle Alpi occidentali; freddo al mattino con gelate in pianura. Al Centro: soleggiato o velato al mattino, aumento delle nubi dal pomeriggio con deboli piogge sulle coste toscane. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite, salvo addensamenti con piogge sparse sulla Calabria meridionale; iniziali venti sostenuti di Maestrale e Tramontana in attenuazione dal mattino e mari molto mossi in scaduta.

Domani - Al Nord: fase perturbata con piogge abbondanti e nevicate copiose su tutto l'arco alpino; venti forti meridionali e mari agitati o molto agitati. Al Centro: piogge abbondanti sul versante tirrenico e più sparse su quello adriatico, neve solo sulle vette appenniniche più alte; burrasca di Scirocco e Libeccio e mari agitati o molto agitati. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse dalla serata sulla Campania, precipitazioni sparse sulla Sardegna e cieli irregolarmente nuvolosi con isolati piovaschi sui settori ionici; venti di burrasca meridionali e mari agitati.

Giovedì - Al Nord: schiarite al Nord-Ovest già dal mattino, piogge sparse sul Nord-Est e sull'Emilia-Romagna e neve sulle Alpi centro-orientali fino al pomeriggio con miglioramento serale. Al Centro: rovesci e temporali diffusi e neve sull'Appennino; venti di burrasca tra Maestrale e Bora, clima più freddo e mari agitati. Al Sud e sulle Isole: rovesci e temporali diffusi; venti forti o di burrasca occidentali e mari agitati o molto agitati.

Tendenza: tra venerdì e sabato circolazione fredda adriatica con piogge, rovesci e neve su medio-basso Adriatico, Sud e Appennino centro-meridionale, burrasca di Bora e Grecale con intenso effetto wind-chill, mareggiate lungo le coste esposte e generale calo termico.