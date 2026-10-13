Sole e clima mite con l'anticiclone delle Azzorre. Rimonta dunque l'alta pressione sull'Italia, con un clima più ventoso e una residua instabilità al Sud: più soleggiato invece al Centro-Nord.

Questo il quadro meteorologico per il nostro Paese che sta andando incontro a un generale miglioramento grazie a un riassetto della circolazione atmosferica su scala europea. Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'anticiclone delle Azzorre è in fase di espansione dall'Oceano Atlantico verso est. Questa spinta stabilizzante allontanerà progressivamente verso i Balcani la saccatura, attualmente attiva tra Europa centrale e Mediterraneo centrale, che ha caratterizzato il tempo degli ultimi giorni.

Meteo oggi e prossimi giorni

Nella giornata di oggi, martedì 13 ottobre l'azione residua della saccatura determinerà ancora variabilità al Sud. Si prevedono precipitazioni da isolate a sparse, localmente a carattere di rovescio, sulla Sicilia centro-orientale tirrenica, sul settore ionico e sulla Calabria. I quantitativi pluviometrici risulteranno deboli, con locali picchi moderati sull'arcipelago delle Eolie e sulle aree tirreniche calabresi e peloritane. Contestualmente, si attiverà una forte ventilazione settentrionale sulle regioni adriatiche centrali e al Meridione: i bacini orientali, meridionali e il Tirreno tenderanno a divenire molto mossi, mentre lo Ionio risulterà agitato entro la serata.

Nei giorni successivi assisteremo a una fase di stabilità atmosferica d'inizio autunno con clima mite e prevalenza di sole. Questa configurazione si estenderà a gran parte del Centro e a tutto il Nord, con temperature massime che raggiungeranno i 20-22°C al settentrione e si attesteranno sui 23-24°C al Centro. Il Sud, invece, registrerà valori leggermente inferiori alle medie del periodo (tra 19 e 21°C in città come Bari, Catanzaro e Messina), con una sensazione di fresco accentuata dai forti venti settentrionali previsti tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. I valori mattutini risulteranno particolarmente freschi (a Firenze le minime scenderanno fino a 9°C), in marcato contrasto con il rialzo termico delle ore centrali fino a 21-24°C.

Tendenza per il fine settimana

Per il weekend il Centro europeo prevede ancora un’atmosfera stabile per la giornata di sabato, mentre per domenica intravede la possibilità dell’arrivo di una perturbazione. Se ciò dovesse essere confermato domenica 18 il tempo peggiorerebbe al Nord e in Toscana con piogge.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 13 ottobre - Al Nord: tempo stabile e soleggiato. Al Centro: cieli sereni o poco nuvolosi; venti tesi settentrionali sui versanti adriatici. Al Sud e sulle Isole: rovesci sparsi su Calabria e Sicilia (specie settori nord-orientali e ionici); ventilazione settentrionale sostenuta e mari da molto mossi ad agitati.

Domani, mercoledì 14 ottobre - Al Nord: sereno con marcata escursione termica diurna (fresco al mattino, mite di giorno). Al Centro: soleggiato e mite, minime a una sola cifra nelle valli interne. Al Sud e sulle Isole: ampie schiarite, ma ancora forte ventilazione e temperature leggermente inferiori alle medie stagionali.

Giovedì 15 ottobre - Al Nord: prevalenza di sole. Al Centro: tempo stabile, soleggiato e clima mite di giorno. Al Sud e sulle Isole: cieli sereni o poco nuvolosi, graduale attenuazione della ventilazione.

Tendenza: sabato stabile, domenica con possibile perturbazione.