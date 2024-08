Ancora caldo record oggi 15 agosto ma le cose stanno per cambiare. Dopo un Ferragosto da bollino rosso in ben 21 città, l'anticiclone africano - pur mantenendo la sua presenza - comincia a mostrare segni di indebolimento.

Il Nord e parte del Centro Italia saranno le regioni più coinvolte in questa dinamica meteorologica. Nonostante i temporali di calore tendano solitamente a prediligere le zone montuose, le ore più calde della giornata vedranno lo sviluppo di fenomeni anche in pianura sottolinea iLMeteo.it. In particolare, nel pomeriggio, l'ovest della Lombardia, il Piemonte e l'Emilia occidentale potrebbero essere interessati da questa instabilità. Non sarà da meno la Sardegna, così come le aree interne del Centro Italia, che si preparano a fronteggiare possibili rovesci.

I temporali potranno assumere carattere di forte intensità accompagnati da forti rovesci, improvvise raffiche di vento e il tanto temuto e pericoloso fenomeno della grandine, divenuto ormai, in questi ultimi anni, una delle manifestazioni più comuni nei temporali.

Ma le prossime ore non saranno contrassegnate solo dal rischio di temporali, Il resto del Paese e in particolare le regioni del Sud, godranno invece di una situazione più stabile, fatta eccezione per qualche sporadico disturbo pomeridiano nelle zone appenniniche. Tuttavia, l'elemento che continuerà a caratterizzare l'intera penisola sarà il caldo intenso, con temperature che si manterranno elevate, ben superiori alla media climatologica, da Nord a Sud.