Brusco cambio di scenario meteo sull’Italia nella settimana che parte lunedì 28 settembre: i primi giorni saranno caratterizzati da sole, stabilità e temperature quasi estive, con punte fino a 27-30°C. Ma dopo la metà della settimana la situazione è destinata a cambiare rapidamente, con l’arrivo di un doppio peggioramento del tempo che potrebbe riportare piogge e condizioni più autunnali su diverse regioni.

I primi giorni saranno sotto il segno dell'alta pressione di matrice subtropicale, che ci proporrà scenari di stampo tardo-estivo con ampio soleggiamento e temperature in aumento. Su molte aree del Nord torneranno a registrarsi valori massimi fino a 27-28°C, mentre al Centro e al Sud si potranno raggiungere valori di 29-30°C.

Farà eccezione l'alta montagna, specie sui rilievi alpini, dove nelle ore pomeridiane potranno svilupparsi annuvolamenti irregolari, anche se il rischio di pioggia si manterrà nel complesso molto basso.

La circolazione generale subirà invece un nuovo cambiamento dopo la metà della settimana, proprio in coincidenza con l'inizio di ottobre.

Tra giovedì 1 e venerdì 2 Ottobre, l'Italia sarà interessata da un duplice impulso depressionario. Sulle regioni del Sud il tempo subirà un generale peggioramento per effetto di una circolazione ciclonica che, dall'area sud-orientale del nostro continente, si sposterà verso la Grecia e l'area balcanica, facendo così sentire la propria influenza anche sulle regioni meridionali italiane.

Il secondo elemento sarà invece costituito da una vasta saccatura che dal Nord Europa si estenderà verso sud, in direzione della Penisola Iberica, riuscendo anch'essa a far sentire la propria influenza su diverse regioni del nostro Paese, in particolare sul Nord-Ovest, sulla Sardegna e lungo il versante tirrenico.

Anche su queste zone ci attendiamo dunque un progressivo peggioramento del quadro atmosferico, con una situazione destinata a diventare via via più dinamica.

La distanza temporale richiederà ulteriori conferme nei prossimi aggiornamenti, tuttavia, quel che appare ormai abbastanza probabile è che vivremo una prossima settimana divisa in due: una prima parte caratterizzata da condizioni stabili, soleggiate e da temperature quasi estive, seguita da una seconda fase nella quale l'Autunno si imporrà.