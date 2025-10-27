circle x black
Cerca nel sito
 

Settimana a due facce per l'Italia, previsioni meteo: ultime novità

Halloween di piogge e temporali, mentre oltreoceano c’è un uragano categoria 4

Sole e pioggia sull'Italia
Sole e pioggia sull'Italia
27 ottobre 2025 | 08.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mentre l'Italia si prepara a vivere una settimana a due facce, prima con il sole e poi con la pioggia, lo scenario è drammaticamente preoccupante oltreoceano dove è presente un pericoloso uragano. Nel Mar dei Caraibi, infatti, l’uragano Melissa ha raggiunto l'impressionante categoria 4 e punta alla 5 (il massimo), rappresentando una grave e immediata minaccia per Giamaica e Cuba.

Meteo Italia dei prossimi giorni

Tornando all'Italia, la parentesi di calma di inizio settimana è destinata a esaurirsi rapidamente. I modelli indicano infatti un netto e deciso peggioramento delle condizioni atmosferiche proprio in vista della festività di Halloween sottolinea iLMeteo.it. Già da giovedì 30 ottobre osserveremo l'ingresso di un forte fronte perturbato. Ci attende un Halloween molto cupo e piovoso, con il maltempo che colpirà in modo particolare il Centro-Nord e le regioni affacciate sul Tirreno. Sono attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e la possibile formazione di fenomeni violenti, con il concreto rischio di nubifragi, allagamenti localizzati e disagi soprattutto nelle aree più vulnerabili.

Tuttavia, si intravede subito una via d’uscita. Infatti una volta superata l'ondata di maltempo più acuta, le condizioni dovrebbero gradualmente migliorare, promettendo un weekend più sereno ma con la minaccia delle nebbie al Nord e di qualche pioggia sulla Liguria.

Nel dettaglio

Ogg, lunedì 27 ottobre - Al Nord: in gran parte stabile, freddo al mattino. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi su Campania e Calabria in serata, sole altrove.

Domani, martedì 28 ottobre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: stabile e soleggiato. Al Sud: piovaschi occasionali sulla Calabria tirrenica.

Mercoledì 29 ottobre - Al Nord: nuvoloso, piogge in Liguria, locali in Piemonte.. Al Centro: molto nuvoloso, sole in Abruzzo. Al Sud: stabile e sereno.

Tendenza: nuova perturbazione da giovedì 30.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
meteo italia prossimi giorni meteo oggi domani meteo italia ultime news meteo italia news
Vedi anche
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video
Applausi a corteo pro-Pal per Hannoun, aveva giustificato le uccisioni di Hamas - Video
Calderone: "In Manovra 2 miliardi per il lavoro, risorse importanti" - Video
Festa del Cinema di Roma: si chiude con Verdone, Archibugi e Lucio Corsi - Videonews dalla nostra inviata
Romigi (Neuromed): "Ora legale impatta su sonno e attenzione, e fa risparmiare pochissimo. Più utile ora solare"
Festa del Cinema di Roma, oggi è il giorno di Luc Besson con 'Dracula' - Videonews della nostra inviata
Festa del Cinema, Tinto Brass sul red carpet accolto da applausi - Video
Massimo Boldi: "Con chi farei il film di Natale? Angelo Duro, mi piace molto"
Unicredit-Bpm, Tajani su Golden Power: "Io li avevo avvertiti" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza