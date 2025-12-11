Smog alle stelle: il limite delle polveri sottili PM10 è 40 microgrammi (µm) per metro cubo, siamo anche oltre i 100 µm, soprattutto in Lombardia e Veneto

Inverno bloccato con l'anticiclone che continua a dominare sull'Italia con lo smog alle stelle. La parola deriva dalla fusione dei due termini inglesi smoke (fumo) e fog (nebbia). Lo smog è dunque l’aumento di inquinanti soprattutto in presenza di nebbia: il caso italiano di questi giorni.

La nebbia presente in Val Padana da una settimana ha fatto aumentare molto lo smog. Il limite delle polveri sottili PM10 è 40 microgrammi (µm) per metro cubo, siamo anche oltre i 100 µm, soprattutto in Lombardia e Veneto. Questa situazione continuerà almeno per altri 4-5 giorni, localmente anche nelle grandi città del Centro-Sud sottolinea iLMeteo.it.

La situazione da questo punto di vista non dovrebbe cambiare fino a metà mese: da martedì 16 dicembre è probabile che una perturbazione colpisca con piogge e rovesci buona parte del Centro-Sud, creando una marginale instabilità anche al Nord. Non ci sarà un rimescolamento dell’aria completo, ma probabilmente i livelli di smog caleranno leggermente da quella data in poi: una speranza, un regalo di Natale in anticipo, che libererebbe le pianure inquinate dalla cappa di smoke e fog.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 11 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo.

Domani, venerdì 12 - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie nottetempo in Val Padana. Al Centro: bel tempo prevalente. Al Sud: bel tempo.

Sabato 13 dicembre - Al Nord: prevalenza di sole; nubi basse e/o nebbie in Val Padana, specie nelle ore notturne. Al Centro: atmosfera stabile, bel tempo. Al Sud: parzialmente soleggiato.

Tendenza: condizioni anticicloniche, tempo stabile e mite; tornano le piogge da martedì 16.