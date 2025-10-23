circle x black
Tanta pioggia e vento sull'Italia, ma nel weekend qualcosa cambia: il meteo

Le raffiche più pericolose sono previste di Ponente o di Libeccio su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio e su tutti i settori adriatici. Le piogge colpiranno invece il Nord-ovest e la Toscana

Ancora pioggia sull'Italia - (Fotogramma/Ipa)
23 ottobre 2025 | 08.39
Redazione Adnkronos
Tanta pioggia e tanto vento sull'Italia ma il weekend sarà più soleggiato. Le raffiche più pericolose sono previste di Ponente o di Libeccio su Sardegna, Liguria, Toscana e Lazio e su tutti i settori adriatici. Ma attenzione anche sul resto del Nord Italia dove avremo un sensibile rinforzo del vento.

Le piogge colpiranno invece il Nord-ovest e la Toscana fino all’ora di pranzo di oggi giovedì 23 ottobre, poi si sposteranno velocemente verso il Nord-est e l’Umbria; al Sud e sul resto del Centro il tempo sarà più variabile, con rovesci alternati a schiarite sottolinea iLMeteo.it.

Finalmente domani, venerdì 24 ottobre, arriverà un bel miglioramento con l’occhio del ciclone che si sarà spostato verso Ungheria e poi Slovacchia, Repubblica Ceca e Polonia. Grazie al deciso e veloce allontanamento del ciclone verso l’Europa orientale, il tempo in Italia sarà buono: i venti, ancora forti di Maestrale, saranno in graduale attenuazione nel corso della giornata.

Nel weekend avremo altri momenti di sole in un contesto più freddo al mattino. Nel corso della domenica attenzione però a un nuovo peggioramento che porterà piogge sulle regioni centrali e su quelle tirreniche; questo nuovo peggioramento insisterà sulle stesse zone fino a martedì prossimo, poi finalmente si vedrà la fine del tunnel perturbato con il ritorno di un’alta pressione che però non durerà molto. All’orizzonte si vede già un nuovo peggioramento del tempo proprio per le festività di Halloween e Ognissanti.

Nel dettaglio

Oggi, giovedì 23 ottobre - Al Nord: maltempo. Al Centro: rovesci e vento forte. Al Sud: rovesci sul basso Tirreno, caldo su Sicilia, Sardegna e Calabria ionica.

Domani, venerdì 24 ottobre - Al Nord: tanto sole, ventoso. Al Centro: soleggiato. Al Sud: cielo variabile con temperature oltre la media del periodo.

Sabato 25 ottobre - Al Nord: soleggiato. Al Centro: qualche piovasco in Toscana. Al Sud: qualche piovasco sulle tirreniche, temperature oltre la media del periodo.

Tendenza: domenica piogge soprattutto al Centro, lunedì al Sud.

