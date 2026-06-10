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Meteo, in Italia torna il sole (senza allerta): le previsioni verso il weekend

L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute mostra una situazione stabile, senza allerte

Una giornata di sole - IPA
Una giornata di sole - IPA
10 giugno 2026 | 12.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Caldo senz'afa sull'Italia. L'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute mostra una situazione meteo stabile, senza allerte da Milano a Roma, da Napoli a Palermo. Tutti i 27 capoluoghi monitorati dal sistema di sorveglianza sono contrassegnati dal bollino verde (livello zero, indice di "condizioni meteorologiche che non comportano un rischio per la salute della popolazione").

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Oggi, mercoledì 10 giugno, Perugia si tinge di giallo (livello 1 di pre-allerta, con condizioni meteo "che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore"), ma da domani l'intera Penisola tornerà verde. Sole, ma senza pericoli.

Italia, il meteo di oggi

La giornata di oggi sarà molto movimentata. Il netto contrasto tra l’aria fresca in arrivo e il caldo preesistente, unito alla grandissima quantità di energia potenziale in gioco – dovuta al notevole accumulo di calore e umidità nei bassi strati dell’atmosfera – favorirà lo sviluppo di imponenti nubi temporalesche. Queste ultime saranno capaci di scaricare al suolo rovesci di forte intensità, accompagnati dal rischio di locali grandinate. Le aree nel mirino di questa sfuriata saranno Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Poi, dopo le ultime e veloci piogge previste sulla fascia adriatica nel corso di giovedì, è prevista una decisa svolta a livello emisferico grazie all'espansione di un robusto promontorio anticiclonico che piloterà verso il bacino del Mediterraneo una vasta massa d'aria calda di matrice subtropicale.

Oltre al tanto sole da Nord a Sud ci sarà un sensibile e generalizzato aumento delle temperature. I valori termici si porteranno rapidamente su livelli tipicamente estivi e ben al di sopra delle medie stagionali, dando di fatto il via a una prima vera ondata di calore del mese di giugno che potrà essere accompagnata da un incremento dei tassi di umidità (afa) in molte delle nostre città.

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