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Italia divisa dal meteo, arriva la pioggia sul versante adriatico e al Sud: le previsioni

Che tempo farà fino a domenica 1 novembre

Pioggia - Ipa /Fotogramma
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29 ottobre 2026 | 08.40
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Italia divisa tra sole e nubi e, da domani venerdì 30 ottobre, previste piogge e rovesci sul versante adriatico e al Sud. La Penisola si trova infatti inserita in una configurazione barica di transizione: sul quadrante occidentale prevale un regime anticiclonico con massimi di pressione estesi tra Francia, Germania e Regno Unito, mentre il bordo orientale della Penisola risente dell'influenza di masse d'aria più fresche e instabili di origine scandinava, dirette verso la Penisola Balcanica e l'area ellenica.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che questa contrapposizione favorirà condizioni di tempo in prevalenza soleggiato sui settori occidentali, a fronte di una maggiore nuvolosità su quelli orientali, con addensamenti lungo l'Appennino meridionale e la fascia costiera adriatica dalle Marche alla Puglia.

Configurazione per venerdì e primo calo termico

Dopo un giovedì ancora in prevalenza soleggiato e asciutto, nella giornata di venerdì 30 ottobre l'afflusso di ventilazione da nord-est con raffiche fino a 40-50 km/h, soprattutto sul Mare Adriatico, causerà mari fino a molto mossi al largo (altezza d'onda compresa tra 1,5 e 2,5 metri) e attiverà piovaschi a carattere isolato tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e localmente Sardegna orientale. I quantitativi risulteranno modesti, stimati entro un massimo di 5 mm/24h. Contemporaneamente, il rientro di correnti umide da est nei bassi strati favorirà banchi nuvolosi al primo mattino sul Nord-Ovest. Il quadro termico vedrà una generale flessione dei valori massimi nell'ordine di circa 2°C.

Evoluzione nel fine settimana: sabato 31 ottobre e domenica 1° novembre

Sabato 31 ottobre il contesto meteorologico vedrà la persistenza della circolazione descritta: correnti orientali con raffiche fino a 40-50 km/h causeranno precipitazioni sparse sulla fascia adriatica dalle Marche alla Puglia, con locali sconfinamenti verso Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna orientale, con apporti compresi tra 5 e 10 mm/24h. Sul resto del Paese prevarranno le schiarite.

Domenica 1° novembre un nuovo fronte freddo in discesa dalla Scandinavia determinerà una diminuzione termica di 1-2°C e un addensamento più compatto della copertura nuvolosa sull'Appennino centrale, dove si registreranno le prime nevicate intorno a quote di 1200-1300 metri. Il flusso nord-orientale manterrà precipitazioni lungo la fascia adriatica fino al Sud e sui settori orientali sardi. Dalla serata si assisterà a un'ulteriore accentuazione dell'instabilità a causa dell'approfondimento di un minimo depressionario sul Tirreno meridionale, con precipitazioni in intensificazione su buona parte del Sud (cumulati previsti tra 15 e 40 mm/24h). Riguardo alla valutazione delle eventuali criticità idrogeologiche al suolo, si rimanda alla consultazione dei bollettini ufficiali della Protezione Civile.

Con l'avvio della nuova settimana, infine, è atteso un ulteriore afflusso freddo che provocherà diffusa instabilità al Centro-Sud, un calo termico di 2-3°C e possibili nevicate sull'Appennino centro-settentrionale e localmente meridionale a quote comprese tra 1200 e 1500 metri.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 29. Al Nord: condizioni anticicloniche con cieli sereni o poco nuvolosi. Al Centro: tempo stabile sui versanti tirrenici; addensamenti sparsi lungo il versante adriatico. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale con basso rischio di fenomeni; soleggiato altrove.

Venerdì 30. Al Nord: addensamenti al mattino sul Nord-Ovest per un flusso umido nei bassi strati, ampie schiarite dal pomeriggio; massime in calo di circa 2°C. Al Centro: isolati e deboli piovaschi su Marche, Abruzzo e Molise (fino a 5 mm/24h); asciutto sulle tirreniche. Al Sud e sulle Isole: addensamenti associati a deboli fenomeni isolati su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e rilievi orientali sardi (fino a 5 mm/24h); venti da nord-est con raffiche fino a 40-50 km/h e mari fino a molto mossi (onde tra 1,5 e 2,5 metri).

Sabato 31. Al Nord: tempo in prevalenza soleggiato salvo temporanei addensamenti sul Piemonte. Al Centro: precipitazioni sparse lungo la fascia adriatica marchigiana e abruzzese (5-10 mm/24h); cieli sereni su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: nubi irregolari con piovaschi sparsi su Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna orientale (5-10 mm/24h); ventilazione sostenuta da est/nord-est con raffiche fino a 40-50 km/h; più asciutto sul versante tirrenico campano.

Domenica 1. Al Nord: cieli poco nuvolosi; clima fresco. Al Centro: instabilità sul settore adriatico e compatti addensamenti in Appennino con deboli nevicate sui rilievi centrali a 1200-1300 metri. Al Sud e sulle Isole: piogge sparse su versante adriatico e Sardegna orientale, in marcata intensificazione serale a partire dal basso Tirreno (15-40 mm/24h); ventilazione in rinforzo e mare molto mosso; temperature in calo di 1-2°C.

Tendenza: avvio di settimana all'insegna di correnti fredde nord-orientali, instabilità al Centro-Sud, calo termico di 2-3°C e possibili nevicate sull'Appennino centro-settentrionale e localmente meridionale a quote comprese tra 1200 e 1500 metri.

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