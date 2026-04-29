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Ponte primo maggio, conto alla rovescia: il meteo del weekend

Rapido passaggio temporalesco prima di un deciso miglioramento

Picnic al parco in una giornata di sole - (Ipa)
Picnic al parco in una giornata di sole - (Ipa)
29 aprile 2026 | 09.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Dopo un rapido passaggio temporalesco, siamo pronti per il deciso miglioramento meteo previsto per il ponte del primo maggio. Ora come ora l'Italia sta vivendo una netta spaccatura meteorologica, ma le cose stanno per cambiare radicalmente.

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Al Centro-Sud resiste il sole e il caldo anomalo con i termometri che toccano agilmente i 26-28°C. Discorso diametralmente opposto per il Nord Italia: qui il tempo è decisamente più instabile con temporali sui rilievi montuosi pronti a sconfinare, specialmente tra il pomeriggio e la sera, sulle pianure situate a nord del fiume Po.

Ma la giornata di domani, giovedì 30 aprile, segnerà la svolta termica: l'ingresso di aria più fresca dai Balcani farà scendere le temperature su tutta la Penisola, spegnendo il caldo pre-estivo anche al Centro-Sud. Assisteremo al passaggio di isolati rovesci a macchia di leopardo, concentrati in particolar modo sul Nord-ovest e lungo la fascia adriatica. Si tratterà comunque di fenomeni veloci, né particolarmente forti né diffusi sottolinea iLMeteo.it.

Meteo ponte 1 maggio

Il rimescolamento dell'aria darà i suoi frutti il primo maggio, garantendoci condizioni più omogenee da Nord a Sud. Tornerà il sole su quasi tutta l'Italia, ma con un clima decisamente più fresco e frizzante. Le temperature si assesteranno ovunque sui 22-23°C, rientrando perfettamente nelle medie del periodo. Dovremo fare i conti con un po' di instabilità residua (con qualche acquazzone tra Calabria e Isole Maggiori) e, soprattutto, con un fastidioso e fresco vento di Grecale, che soffierà più teso sulle regioni meridionali.

Il ponte proseguirà comunque all'insegna di un ulteriore, sensibile miglioramento. Il vento tenderà ad attenuarsi e i fenomeni cesseranno anche in Sicilia. Le temperature massime riprenderanno a salire dolcemente, riportandosi leggermente sopra i valori medi, con punte di 25°C anche al Nord.

Le novità arriveranno, però, con l'inizio della prossima settimana. L'attenzione si sposterà al Nord, dove rivedremo piogge diffuse e intense. Se l'attuale traiettoria delle perturbazioni dovesse essere confermata dai modelli, precipitazioni persistenti potrebbero colpire in modo severo prima la Liguria e poi il Nord-est.

Nel dettaglio

Oggi, mercoledì 29 aprile - Al Nord: peggiora dalle Alpi verso le zone di pianura dal pomeriggio/sera. Al Centro: poco nuvoloso e caldo per il periodo. Al Sud: perlopiù soleggiato.

Domani, giovedì 30 aprile - Al Nord: nubi irregolari, piogge locali sulle Alpi specialmente occidentali, calo termico. Al Centro: più instabile sui settori adriatici e sul Lazio, calo termico. Al Sud: peggiora con rovesci e locali temporali.

Venerdì 1 maggio - Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, ma ventoso. Al Sud: isolati acquazzoni su Sicilia e reggino, soleggiato e ventoso altrove.

Tendenza: weekend in prevalenza soleggiato e di nuovo un po’ più caldo.

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meteo ponte 1 maggio ponte primo maggio meteo meteo news meteo italia weekend
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