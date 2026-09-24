Che tempo farà fino a sabato 26 settembre, le tendenze meteo

Pioggia sull'Italia per il rapido passaggio di una massa d’aria fresca in discesa dal Centro Europa. Ma il sole, spiegano gli esperti meteo, tornerà nel weekend. Sono queste le previsioni per la giornata di oggi, giovedì 24 settembre, e per i giorni a venire.

Pioggia sull'Italia, poi torna il sole: il quadro meteo

L'avvio dell'autunno coincide con le ultime proiezioni stagionali del Centro Europeo per le Previsioni Meteorologiche a Medio Termine (ECMWF).

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le simulazioni per il trimestre autunnale indicano una prevalenza di valori termici e pluviometrici mediamente superiori alle medie climatologiche di riferimento. In questo quadro si inserisce l’arrivo di una perturbazione.

Traiettoria del fronte tra giovedì e venerdì

Nelle prossime ore si assisterà a un parziale incremento della nuvolosità sulle Alpi e sulle regioni tirreniche, con deboli piovaschi nella seconda parte di giovedì sul settore montano del Nord-Est e sulla Sardegna. La massa d’aria fresca in discesa dal Centro Europa raggiungerà l'Italia nella notte tra giovedì e venerdì.

Il fronte determinerà rovesci locali sul Nord-Est e più diffusi sul versante adriatico centrale. Venerdì la fase instabile interesserà le regioni adriatiche, il Lazio e il Meridione (con l'esclusione della Sardegna), accompagnata da un generale rinforzo della ventilazione.

Miglioramento nel fine settimana e profilo termico

Il passaggio risulterà rapido. Già dalla giornata di sabato il fronte muoverà verso il Bacino Egeo, lasciando residui piovaschi tra Calabria e Sicilia con ampie schiarite nel corso del pomeriggio. Domenica 27 settembre prevarranno condizioni di stabilità su tutto il Paese: le temperature minime registreranno una temporanea flessione con valori contenuti, mentre le massime faranno registrare un rialzo diffuso, raggiungendo valori compresi tra 27 e 28°C sulle regioni centrali.

Tendenza per fine settembre e inizio ottobre: riapertura del flusso atlantico

Negli ultimi giorni di settembre il quadro meteo si manterrà stabile con valori diurni di 2-4°C superiori alle medie del periodo. Le simulazioni modellistiche evidenziano tuttavia un cambio di circolazione a partire da giovedì 1° ottobre: la riapertura del flusso occidentale atlantico favorirà l'ingresso di nuove perturbazioni verso il Mediterraneo. Questo scenario conferma l'impostazione stagionale tracciata da ECMWF, caratterizzata da temperature sopra la media alternate a frequenti fasi piovose.

Le previsioni nel dettaglio

Giovedì 24: Al Nord: generale stabilità con schiarite. Al Centro: nubi in aumento. Al Sud: qualche pioggia in Sardegna.

Venerdì 25: Al Nord: soleggiato, primissime ore con temporali in Romagna. Al Centro: veloci rovesci su Adriatiche e Lazio. Al Sud: precipitazioni diffuse, con tendenza a rapido esaurimento entro sera.

Sabato 26: Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato. Al Sud: ultime piogge su Sicilia e settori ionici.

Tendenza: presenza sempre maggiore dell'Anticiclone con tempo stabile su tutte le regioni.