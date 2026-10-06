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Arriva la pioggia sull'Italia, maltempo da Nord a Sud: il meteo

Cambio di circolazione: in arrivo due fronti perturbati

Pioggia in arrivo - (Ipa)
Pioggia in arrivo - (Ipa)
06 ottobre 2026 | 08.41
Paola Lalli
LETTURA: 2 minuti

Bel tempo arrivederci, pioggia in arrivo sull'Italia. Nel corso delle prossime ore la circolazione atmosferica sulla Penisola sarà infatti interessata da un cambio di assetto. Un primo nucleo instabile in discesa dalla Germania determinerà rovesci anche intensi tra Liguria, Toscana, Lazio e Sardegna, con successiva estensione verso la Campania.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che l'elevata temperatura della superficie del Mar Mediterraneo, che registra un'anomalia media di circa +3°C rispetto ai valori medi del periodo, favorisce un maggiore rilascio di vapore acqueo nell'atmosfera, incrementando l'acqua precipitabile disponibile soprattutto lungo le aree costiere.

In seguito al primo passaggio instabile, l'ingresso da mercoledì sera di un cavo d'onda di origine atlantica determinerà un secondo e più esteso sistema perturbato a partire dalle regioni settentrionali e dai settori tirrenici centrali, interessando a tratti anche la Campania. Il versante adriatico risentirà in misura minore delle precipitazioni, risultando parzialmente protetto dalla barriera orografica appenninica.

Tra giovedì e venerdì la struttura andrà ulteriormente ad approfondirsi: nella giornata di giovedì si prevedono precipitazioni abbondanti su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia, mentre venerdì i fenomeni più consistenti saranno concentrati al Nord-Est e sulle regioni meridionali, in particolare lungo la fascia costiera del Basso Tirreno.

Tendenza per il fine settimana

Nel corso del fine settimana si attende un graduale ripristino di condizioni di stabilità atmosferica. Il miglioramento interesserà dapprima le regioni centro-settentrionali per poi estendersi progressivamente al Meridione, a seguito del definitivo allontanamento dei due sistemi perturbati verso levante.

Nel dettaglio

Oggi, martedì 6 ottobre - Al Nord: instabilità sulle Alpi occidentali, locale in Liguria. Al Centro: rovesci sparsi su Toscana e Lazio. Al Sud e sulle Isole: instabilità in Sardegna e sulla Campania; tempo più stabile sui restanti settori.

Domani, mercoledì 7 ottobre - Al Nord: peggiora al Nordovest con piogge. Al Centro: precipitazioni sul versante tirrenico; riparo parziale sul settore adriatico. Al Sud e sulle Isole: piogge diffuse sulla Campania, sparse altrove.

Giovedì 8 e Venerdì 9 - Diffusa instabilità su gran parte d'Italia. Giovedì piogge abbondanti su Liguria di Levante, Toscana, Lazio, Campania e Friuli Venezia Giulia. Venerdì fenomeni concentrati al Nord-Est e al Sud, in particolare sul Basso Tirreno.

Tendenza - Progressivo ripristino della stabilità nel corso del fine settimana a partire dal Centro-Nord, in estensione al Meridione.

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