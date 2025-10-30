circle x black
Meteo, vigilia di Halloween con maltempo: ecco dove colpirà

Tornano le piogge per l’arrivo di una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia e proveniente dal Portogallo

30 ottobre 2025 | 09.34
Redazione Adnkronos
Tornano le piogge a cavallo tra la fine di ottobre e l’inizio di novembre per l’arrivo di una perturbazione atlantica in ingresso dalla Francia e proveniente dal Portogallo.

Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che nelle prossime ore sono previste delle piogge su tutto il Nord-Ovest, localmente moderate, con i maggiori accumuli attesi su Liguria, Alta Lombardia e Alpi occidentali. Durante la mattinata di un giovedì 30 ottobre molto instabile, avremo maltempo in spostamento verso il Nord-Est, la Liguria di Levante e l’Alta Toscana; sono previste piogge diffuse anche in Sardegna.

Nel pomeriggio i fenomeni insisteranno ancora sull’estremo Nord-Est, in Toscana e Sardegna, estendendosi anche a Umbria, Lazio, Sicilia e Marche: vivremo un giovedì da ombrello aperto quasi ovunque, tranne sulle fortunate regioni del Medio e Basso Adriatico.

Arriviamo ad Halloween e ricordiamo il vero significato di questa festa: il popolo celtico celebrava, il primo novembre, la fine dell'estate e la fine del raccolto con l'inizio del nuovo anno. Il nome 'Halloween' deriva poi dal termine 'All Hallows' Eve' (vigilia di tutti i Santi), ed indica infatti la notte prima della festa cristiana di Ognissanti.

Al di là del nome, il meteo di Halloween sarà un po’ fantasma, un po’ stregone, come si addice a questa “festa mostruosa”: le piogge, infatti, saranno rare ma improvvise, avremo spazi di sole traditi da scrosci non attesi. Una situazione, dunque, di estrema instabilità che ci sorprenderà come per magia.

I rovesci improvvisi dovrebbero colpire in particolare Sardegna, Lazio, Sicilia e Friuli Venezia Giulia al mattino; dal pomeriggio e in serata, attenzione invece a temporali a tratti forti tra Sicilia, Calabria e Puglia, altrove il tempo sarà bello salvo scherzetti dell’ultima ora.

Il weekend, infine, vedrà ancora delle piogge al Nord, specie domenica, mentre al Centro-Sud prevarranno le schiarite.

Entrando nel fantameteo dei primi giorni di novembre, pare confermato l’anticipo (di una settimana) dell’Estate di San Martino: quest’anno invece che martedì 11 novembre l’Estate di San Martino arriverà con San Carlo Borromeo (martedì 4), portando tanto sole e bel tempo per almeno 3 o 4 giorni, in particolare al Centro-Nord.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 30. Al Nord: piogge sparse, forti in Liguria. Al Centro: piogge specie sul versante tirrenico. Al Sud: maltempo in Sardegna, in serata in Sicilia e alta Campania.

Venerdì 31. Al Nord: cielo coperto, piovaschi intermittenti. Al Centro: nuvolosità diffusa, piovaschi sparsi. Al Sud: piogge soprattutto su Sicilia e Calabria ioniche.

Sabato 1. Al Nord: nuvoloso con qualche piovasco isolato. Al Centro: soleggiato a tratti velato. Al Sud: parzialmente soleggiato.

Tendenza: domenica con maltempo al Nord, lunedì instabile poi migliora salvo rovesci al Sud. Estate di San Martino in anticipo.

