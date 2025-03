Microplastica, analisi e soluzioni con Biodesign Foundation, Marina Militare e Università Vanvitelli

Questa mattina, presso la Sala Stampa della Camera dei deputati di Palazzo Montecitorio, la BioDesign Foundation, insieme alla Marina Militare e all’Università di Napoli Vanvitelli, hanno presentato il primo simposio internazionale sulle patologie causate dalla microplastica alla salute umana e alla biodiversità.

Il luogo della conferenza stampa simboleggia l’importanza degli argomenti del simposio ‘The Custodians Earth Solution Symposium’, che si terrà il 3 aprile 2025, nel Salone delle Colonne in Piazza Guglielmo Marconi, 26/C all’Eur a Roma. I partner istituzionali sono la Marina Militare, l’Istituto Idrografico della Marina, Capitanerie di Porto e Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Protezione Civile Nazionale e l’Università degli Studi della Campania - Luigi Vanvitelli.

Il 3 aprile verranno presentati i risultati di studi nazionali ed internazionali che evidenziano il nesso tra le microplastiche e le patologie riscontrate. Quattro i temi oggetto di studio: Microplastiche - fotografia della situazione; Dinamiche di dispersione della microplastica in natura; Impatto sulla biodiversità; Danni alla salute umana e soluzioni applicabili. Sarà anche l’occasione per raccontare il progetto ‘The Custodian Plastic Race - Italy’, la settimana della pulizia coordinata su tutto il territorio nazionale, in programma dal 6 al 12 ottobre 2025. “Oggi più che mai è fondamentale studiare e cercare soluzioni alle microplastiche, poiché la natura è la nostra unica eredità universale”, queste le parole dell’arch. Roberto Guerini, presidente di BioDesign Foundation.