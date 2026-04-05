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Migranti, naufragio al largo della Libia: "32 superstiti, oltre 70 i dispersi"

Salvati e fatti sbarcare a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in zona sar della Libia

Il naufragio al largo della Libia - Mediterranea Saving Humans /X
Il naufragio al largo della Libia - Mediterranea Saving Humans /X
05 aprile 2026 | 14.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Trentadue migranti sono stati salvati e fatti sbarcare a Lampedusa dopo essere stati soccorsi in acque Sar libiche. Il naufragio del barcone su cui si trovavano sarebbe avvenuto a 70 miglia dalle coste libiche e al momento sono stati recuperati due cadaveri. Le ricerche di possibili dispersi, come indicato dai superstiti, sono in corso e le operazioni sono coordinate dalla Guardia Costiera libica.

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“Tragico naufragio di Pasqua: 32 superstiti, due corpi senza vita recuperati, oltre 70 persone disperse. Ieri pomeriggio un’imbarcazione in legno con 105 donne, uomini e bambini, salpata da Tajoura in fuga dalla Libia, si è rovesciata in zona Sar sotto controllo libico”, racconta Mediterranea Saving Humans in un post su X.

“Sono intervenute in soccorso le navi mercantili Saavedra Tide e Ievoli Grey, che ha recuperato 32 superstiti e 2 corpi senza vita, tutti sbarcati stamattina a Lampedusa - si legge nel post - Altre 70 persone sono disperse in mare. Siamo vicini al dolore dei sopravvissuti, delle famiglie e degli amici. Quest’ennesimo naufragio non è una tragica fatalità, ma conseguenza delle politiche dei governi europei, che rifiutano di aprire canali d’ingresso legali e sicuri".

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migranti naufragio migranti libia naufragio migranti naufragio migranti pasqua
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