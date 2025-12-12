circle x black
Milano, cento persone evacuate a scuola Cardano: sospetta sostanza urticante

Cinque persone intossicate soccorse dal 118. Controlli dei vigili del fuoco. Ieri un episodio analogo nella stessa scuola

Vigili del fuoco e ambulanza - Ipa
12 dicembre 2025 | 12.29
Redazione Adnkronos
Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati stamane intorno alle 10.30, a seguito di una intossicazione dovuta con ogni probabilità dalla presenza nell'aria di una sostanza urticante. Il tutto è accaduto all'istituto secondario di primo grado Cardano in via Giulio Natta a Milano.

Il secondo piano dell'edificio scolastico, è stato precauzionalmente evacuato per consentire ai vigili del fuoco ed in particolare agli esperti del nucleo NBCR di effettuare i necessari controlli. Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono state curate dal personale del 118.

Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. Un episodio analogo, sempre nella stessa scuola, era avvenuto anche ieri mattina con alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.

Tag
cronaca news scuola Cardano Milano news scuola evacuata
