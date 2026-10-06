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Milano, cervo intrappolato nel canale Villoresi: salvato dai vigili del fuoco

A salvarlo sono stati i sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano, con l'aiuto di una squadra del distaccamento volontario di Inveruno

Il cervo salvato a Milano - Foto: Vigili del Fuoco
Il cervo salvato a Milano - Foto: Vigili del Fuoco
06 ottobre 2026 | 17.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un cervo maschio di cinque anni è rimasto intrappolato nelle acque nel canale Villoresi, nel Milanese: è successo oggi, martedì 6 ottobre. Con il corpo quasi tutto sommerso e le corna che spuntavano, l'esemplare non riusciva a liberarsi. A salvarlo sono stati i sommozzatori del comando dei vigili del fuoco di Milano, con l'aiuto di una squadra del distaccamento volontario di Inveruno.

Le operazioni - riferiscono - sono state particolarmente complesse e si sono concluse in mattinata con il recupero del cervo. Il mammifero è stato visitato dai veterinari e consegnato agli agenti della polizia provinciale.

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Milano cervo cervo intrappolato Canale Villoresi
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