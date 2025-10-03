Momenti di tensione lungo la tangenziale di Milano, all’altezza di Cascina Gobba, oggi nella giornata dello sciopero generale e del corteo per Gaza e la Flotilla. Un gruppo di manifestanti, a volto coperto, ha lanciato pietre e petardi contro le camionette delle forze dell'ordine, che hanno risposto sparando lacrimogeni.

Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per disperdere il gruppo di manifestanti. "Andiamo fino a Venezia", ha intonato il gruppo di giovani, dopo aver lanciato contro poliziotti e carabinieri pietre e bottiglie.