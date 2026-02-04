Milano-Cortina, in campo per sicurezza anche 2000 carabinieri e 600 mezzi Arma

L’Arma dei carabinieri, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali Milano-Cortina, ha schierato numerosi e diversificati assetti di rinforzo per l’ordine e la sicurezza pubblica e per i compiti nell’ambito di Difesa, per un totale di circa 2000 unità e circa 600 mezzi provenienti da tutta Italia. In particolare sono previsti a cura dell’organizzazione territoriale servizi di vigilanza fissa nei punti sensibili o strategici e nei luoghi simbolo dei Giochi Olimpici, servizi di pattugliamento a piedi nel centro cittadino, carabinieri delle Squadre di Intervento Operativo (Sio), con il compito di presidiare le arterie extraurbane verso e da Cortina d’Ampezzo.

Saranno inoltre impiegati i carabinieri della Squadre Operative di Supporto (Sos), dotati di equipaggiamenti speciali e altamente addestrati per assicurare il primo intervento in situazione ad alto rischio, anche di natura terroristica, i carabinieri dei Nuclei Investigativi e Informativi, che operano in abiti civili con compiti info-investigativi. Tra loro anche i negoziatori da impiegare in caso di situazioni critiche. A garantire la sicurezza di autorità e capi di Stato e di governo stranieri esposti a rischio saranno carabinieri dei Nuclei Scorte. Pronti a entrare in azione i carabinieri tiratori scelti, dotati di armi di precisione e altamente addestrati al tiro da lunghe distanze, gli artificieri, gli antisabotaggio e i cinofili antiesplosivo che garantiscono la bonifica dei siti di gara e, all’occorrenza, sono pronti a disinnescare eventuali ordigni. I carabinieri dei Reggimenti e Battaglioni dell’Organizzane Mobile, equipaggiati e addestrati potranno entrare in azione per prevenire, contenere e sedare eventuali disordini e turbative dell’ordine pubblico.

I carabinieri addetti alle Centrali, che operano insieme alle altre forze di polizia nell’ambito della Sala Operativa Interforze (Soi) per garantire standard di massima efficienza al servizio di risposta al numero di emergenza 112. Ad assicurare sia i servizi di vigilanza nei comprensori olimpici e in quelli circostanti, che di soccorso piste (anche in favore degli atleti) saranno i carabinieri sciatori mentre i rocciatori garantiranno sia il soccorso sanitario in occasione delle competizioni sulla pista da bob, slittino e skeleton. I carabinieri del Servizio Aereo che, in occasione del grande evento, hanno schierato tre velivoli, di cui un Aw139, elicottero capofila della flotta a elica dell’Arma, saranno utilizzati in caso di esigenze operative. Altri militari saranno impiegati nei servizi di rappresentanza in occasione delle cerimonie di apertura, chiusura e premiazioni.

Infine, i carabinieri dell’organizzazione forestale, in particolare dei Nuclei di Cortina, Auronzo di C., Santo Stefano di C. e Caprile, contribuiscono al dispositivo di sicurezza olimpico, impiegando i propri militari sciatori, disponendo rafforzati servizi di tutela ambientale, a difesa della biodiversità e del patrimonio paesaggistico delle Dolomiti, nonché svolgendo le preziosissime rilevazioni meteonivometriche per la pubblicazione quotidiana del bollettino di Previsione pericolo valanghe.