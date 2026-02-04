Tajani: "Sventati attacchi hacker russi a siti Milano-Cortina e ambasciate"

La rivelazione del ministro parlando ai giornalisti a Washington: "Anche la sicurezza cibernetica è fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo"

"Abbiamo anticipato un attacco hacker a una serie di sedi del ministero degli Esteri, a cominciare da Washington, e anche ad alcuni siti di Milano-Cortina, con gli alberghi di Cortina". Lo ha rivelato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando ai giornalisti a Washington prima di partecipare a una riunione sui minerali critici e precisando che la matrice sarebbe russa.

"Questo - ha rivendicato - grazie anche al lavoro che ha fatto la nostra direzione generale della sicurezza nuova con la riforma del ministero degli Esteri. Abbiamo anticipato un attacco perché si stava preparando questa azione, quindi anche la sicurezza cibernetica diventa fondamentale. Sono molto soddisfatto di questo". La matrice? "Sono hacker russi", ha riferito il ministro.